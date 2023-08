Infância abatida a tiros

O tiro que atingiu no peito Eloah da Silva dos Santos, de cinco anos, que brincava pulando na cama, em sua casa, numa comunidade pobre do subúrbio carioca, transformou a menina em mais uma das dezenas de placas instaladas às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, área nobre do Rio. A instalação, da ONG Rio de Paz – a mesma que espalhou cruzes nas areias de Copacabana e no gramado da Esplanada dos Ministérios –, lembra crianças mortas na guerra entre traficantes, policiais e milicianos no Rio. Nos últimos 16 anos, a ONG contabiliza 101.

Parecem lápides as placas informando nomes, idades e circunstâncias em que morreram crianças e adolescentes até 14 anos. Um monumento funesto a expor o despreparo, a negligência e a absoluta falta de estratégia para resguardar a vida de cidadãos totalmente vulneráveis. O Estado, na acepção mais ampla da palavra, em todas as esferas de governo e de Poderes, acompanha o extermínio cruel – ainda mais doloroso por pinçar suas vítimas entre os menos favorecidos – sem qualquer sinal de reação, salvo as de praxe.

A cada morte, as mesmas evasivas. Depois de garantir que os policiais têm protocolos e preparo, as autoridades prometem que investirão em mais treinamento. Como as crianças continuam sendo mortas, pergunta-se: de que treinamento estarão falando? Somente três dias depois da morte de mais uma criança a tiro, o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, resolveu se manifestar, mas para dizer o de sempre: que é preciso “treinar para que isso aconteça cada vez menos”.

Antes, a Secretaria da PM, em nota, havia recorrido ao mesmo palavrório ao afirmar que os policiais são “treinados e preparados para atuarem de forma segura” e que “a opção pelo confronto é sempre uma iniciativa dos criminosos, que realizam ataques armados inconsequentes diante do cumprimento das missões institucionais dos entes de segurança do Estado”. Ora, dos criminosos não se espera nada senão crimes; já os “entes de segurança do Estado” têm a obrigação de saber que uma operação dessas, numa área densamente habitada, requer cuidados extraordinários, justamente para não atingir inocentes.

Já seria inaceitável se a menina Eloah tivesse sido morta por ter inadvertidamente passado no meio do fogo cruzado. Mas é muito pior: Eloah foi morta em casa, lugar onde se supõe que uma criança se sinta mais protegida. Outras crianças foram mortas na (ou a caminho da) escola. Em algumas comunidades, diretores e professores tomaram a iniciativa de incluir como espécie de disciplina extracurricular ensaios de como se proteger em caso de tiroteio, como se deitar no chão escorado a uma parede, por exemplo. Mera formalização de uma reação instintiva.

Protocolos de segurança são descumpridos de forma corriqueira em operações policiais, substituídos por métodos truculentos que nem as leis de guerra permitem. Não parece, mas ainda vigoram os limites da atuação da polícia estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. Essas regras, que valem para todo o território nacional, incluem, por exemplo, dar prioridade às “investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes”. Em 2022 e neste ano, 15 crianças de até 14 anos foram mortas, de acordo com o monitoramento da ONG Rio de Paz. Nenhum desses crimes teve os culpados identificados.

A guerra entre policiais e bandidos que vitima crianças não é exclusividade do Rio de Janeiro, embora a repetida incidência de tragédias deste tipo mantenha o holofote sobre a cidade. Seis dias antes da morte de Eloah, o adolescente Thiago Flausino, de 13 anos, foi morto por policiais do Batalhão de Choque na Cidade de Deus. Estava na garupa de uma moto. Levou o primeiro tiro e caiu. Foi executado com mais quatro disparos. Estava desarmado. Os PMs disseram que era “bandido”.

No enterro, amigos da mesma faixa etária, companheiros dos jogos de pelada no campinho do bairro, choravam abraçados, usando camisetas do “Canelinhas F.C.” e do “Goleadores”. O Rio banaliza o infanticídio como efeito colateral das ações do Estado.