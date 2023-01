Inflação exige responsabilidade

O índice oficial de inflação encerrou o ano de 2022 em 5,79%, acima do objetivo de 3,5% e do limite superior do intervalo de tolerância. Mais do que esperado, o estouro da meta exigiu do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, o envio de uma carta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a lista de razões que impediram o alvo de ser alcançado. O documento, por óbvio, elenca fatos do passado, mas serve de alerta para o futuro. O cenário descrito requer a atenção do BC e ainda mais responsabilidade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Inércia da inflação de 2021, elevação das commodities, desequilíbrio entre oferta e demanda e gargalos nas cadeias produtivas globais, choques em preços de alimentação e retomada da demanda de serviços e emprego após o declínio da pandemia resumem os motivos pelos quais o BC não foi capaz de trazer o IPCA para a meta. Longe de ser exclusividade nacional, tais fatores foram desafios para bancos centrais no mundo todo. Nesse sentido, é digno de nota que o Brasil foi um dos pioneiros no processo de aumento dos juros e figura entre os países onde o combate à inflação se mostrou mais efetivo.

Ainda que a inflação tenha sido menor que a registrada em países emergentes e até em nações ricas, apegar-se a esse resultado não é prudente. Dos nove grupos de despesas pesquisados pelo IBGE, sete registraram aumento de preços no ano passado. Alimentos e bebidas foram a fonte de maior pressão. Em contrapartida, os dois grupos em que houve deflação foram transporte e comunicação, deflação esta motivada exclusivamente por mudanças eleitoreiras na tributação de combustíveis, energia e telecomunicações.

É cedo para afirmar que o pior já passou. O índice registrado em dezembro, de 0,62%, ficou acima das expectativas dos analistas de mercado, avanço que revela não apenas a resiliência, como o espraiamento da inflação. Todos os nove grupos pesquisados pelo IBGE registraram alta de preços no mês passado. “A mensagem que o IPCA de dezembro deixa para 2023 é a de que a inflação não começa o ano bem”, resumiu Luca Mercadante, economista da Rio Bravo Investimentos.

Ao longo de 19 páginas, a carta do presidente do Banco Central expressa preocupação similar. Se no exterior permanecem as pressões globais, internamente o BC reconhece a importância das medidas tributárias para conter os preços de combustíveis, assim como destaca que a necessária e adiada reoneração terá efeitos sobre o índice. Não fossem as desonerações, a inflação teria encerrado o ano em 9,56%, segundo André Almeida, analista do IBGE.

A exemplo do ano passado, os maiores riscos mencionados pelo BC são as incertezas a respeito da política fiscal. Ainda há muitas dúvidas sobre a âncora que substituirá o teto de gastos, bem como sobre a continuidade de estímulos eleitoreiros que mantiveram aquecidos demanda e mercado de trabalho nos últimos meses. Por outro lado, a retomada de políticas parafiscais e a reversão de reformas estruturais também podem diminuir a força da política monetária.

Ao dar satisfações sobre o passado, o BC prepara o ambiente para justificar suas decisões no futuro. No documento, a instituição admite que a incerteza em torno das premissas e projeções que norteiam suas ações “atualmente é maior do que o usual”, e enfatiza que “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”. A mensagem não poderia ser mais cristalina.

O trabalho da autoridade monetária não é fácil, uma vez que boa parte dos fatores de pressão inflacionária não depende dela. Seu único instrumento para controlar a inflação é a taxa básica de juros. Assim, a carta é quase um apelo para que o governo federal atue em conjunto com a instituição e alinhe a política fiscal à monetária – algo que não ocorreu na maior parte do governo de Jair Bolsonaro. Nesse sentido, ainda que haja um novo presidente da República, os dilemas do País permanecem os mesmos. Que Haddad, assim como Lula, saiba compreender o recado do BC.