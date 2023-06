Inflação finalmente dá trégua

A inflação subiu 0,23% em maio, menor nível para o mês nos últimos três anos. Já seria uma notícia bastante positiva depois de um longo período em que o índice pressionou o bolso dos brasileiros de forma impiedosa. Mas, de forma geral, o IPCA tem apresentado uma dinâmica mais benigna nos últimos meses, o que confirma o sucesso da estratégia do Banco Central (BC) para domar os preços.

Alimentos e bebidas, um dos grupos que mais penalizam os consumidores, desacelerou de 0,71% em abril para 0,16% em maio. Os serviços, que ainda pressionavam o índice geral em razão da recuperação da demanda após a pandemia, saíram de uma alta de 0,52% em abril para uma queda de 0,06% em maio – bastante influenciados pelas passagens aéreas, que recuaram 17,73% e deram a maior contribuição para o comportamento do IPCA como um todo.

A euforia causada pelos bons resultados do índice foi tamanha que algumas instituições não descartam a ocorrência de uma deflação pontual no mês de junho. Na mais recente edição do boletim Focus, analistas reduziram a estimativa para a inflação deste ano de 5,69% para 5,42%, ainda acima do teto da meta, de 4,75%, mas mais próxima deste limite. Até as previsões para o IPCA de 2024 e de 2025 cederam, respectivamente, para 4,04% e 3,90%. Elas foram influenciadas pela redução do risco fiscal gerado pela aprovação do arcabouço na Câmara, mas ainda expressam algum receio sobre a possibilidade de alteração das metas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Os resultados, por óbvio, aumentaram a carga sobre o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que se reúne nos dias 20 e 21 deste mês para definir a taxa básica de juros – hoje em 13,75% ao ano. Ciente deste quadro, no questionário pré-Copom, a autoridade monetária pediu às instituições financeiras que apresentassem não somente suas expectativas para a reunião de junho, como tradicionalmente faz, mas também a respeito das decisões a serem tomadas pelo colegiado em agosto e setembro.

É uma forma mais acurada de aferir o sentimento dos agentes sem causar atropelos indesejados na comunicação. O governo Lula, por óbvio, quer a redução imediata da Selic. No boletim Focus, a maioria dos economistas espera que os cortes na Selic comecem a ocorrer em setembro. Mas, na semana passada, após a surpresa do IPCA de maio, algumas instituições ajustaram suas projeções e avaliaram que há condições para que o ciclo de redução dos juros seja iniciado um mês antes, em agosto.

Nesse cenário, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem aproveitado eventos públicos para defender a atuação da instituição. Segundo ele, se o BC não tivesse elevado a Selic de forma robusta em pleno ano eleitoral, a inflação acumulada em 12 meses estaria em 12% ou 13% ao ano. Independentemente das críticas sobre a intensidade e a duração do aperto monetário, o fato é que o IPCA acumulado em 12 meses ficou abaixo do patamar de 4% em maio, um feito que não ocorria desde outubro de 2020. Eis um bom motivo para preservar a autonomia formal da instituição.