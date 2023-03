Insegurança na Pinacoteca

A foto estampada ontem na primeira página do Estadão deveria envergonhar as autoridades da Segurança Pública paulista: ela mostra um aviso na entrada da Pinacoteca de São Paulo alertando os visitantes para não usarem celular por causa do risco de roubos nos arredores do prédio, perto da Estação da Luz, no centro da cidade.

Como bem sabem os paulistanos e turistas que frequentam o local, é mesmo uma aventura ir a um dos principais museus da capital paulista. Não só por conta de roubos de celular, mas pela falta de segurança na hora de estacionar o carro. Furtos de veículos também são um problema recorrente, e o aviso deixa claro que a Pinacoteca não tem parceria com estacionamentos nem com guardadores autônomos na região. O risco é todo do cidadão.

Ora, é inaceitável que o poder público não ofereça uma estrutura mínima para viabilizar, com segurança, o acesso à Pinacoteca. Isso vale também para a limpeza e a conservação de ruas e calçadas, um verdadeiro desastre numa área que concentra algumas das principais atrações culturais do País.

De fato, não é só a Pinacoteca que sofre as consequências do desleixo governamental. O Museu da Língua Portuguesa e a Sala São Paulo igualmente expõem seus visitantes aos mesmos dissabores − um completo desserviço à revitalização da região e à tentativa de atrair novos investimentos. É um contrassenso dispor de alguns dos melhores espaços culturais do Brasil e cuidar tão mal da segurança pública no seu entorno.

Não se ignora que roubos de celulares são um problema nas grandes cidades do País e do exterior, uma versão atualizada daquilo que batedores de carteira faziam − e ainda fazem. Na capital paulista, porém, esse tipo de crime se converteu em uma epidemia, com vítimas a todo momento e em todo lugar.

No caso da Pinacoteca, há uma ironia trágica por trás do alerta colocado na calçada: o museu é vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Pertence, então, ao governo estadual, o mesmo que comanda a Polícia Militar e a Polícia Civil − e é responsável pela segurança pública. Deduz-se, portanto, que as autoridades sabem onde se concentra o problema, considerando que o aviso diz: “Atenção! Não use seu celular aqui. Perigo de furto”. Vale perguntar: cadê a polícia?

Por óbvio, o policiamento ostensivo faz-se necessário. Ainda que a mera presença de policiais, por si só, não resolva inteiramente o problema, já é fator inibidor da ação criminosa. Note-se que estamos falando aqui de algo elementar: o mesmo Estado que investe para dotar a cidade de museus de arte do porte da Pinacoteca deve garantir as condições mínimas de segurança para que a população e os turistas possam frequentá-los. Isso envolve, entre outras ações, a desarticulação das quadrilhas que dão sustentação a esse tipo de crime − um esquema que vai muito além do ladrão que passa de bicicleta e apanha o celular de quem anda pela rua.

O que não pode é o governo estadual, ciente da violência na região, simplesmente demandar que a população mude hábitos e arque com as consequências. Garantir a segurança pública é dever do Estado.