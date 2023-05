Inteligência artificial na mira

A União Europeia (UE) acaba de sinalizar que pretende ser dura na regulação da inteligência artificial (IA), um desafio que governos do mundo inteiro terão que enfrentar. Como noticiou a agência de notícias Bloomberg, as comissões de Mercado Interno e Justiça do Parlamento Europeu aprovaram proposta com uma série de exigências para as empresas responsáveis pela criação de sistemas como o ChatGPT, da OpenAI, ou o Bard, do Google. Uma delas determina que as empresas façam avaliações de risco dessas novas tecnologias, enquanto outra prevê transparência no sentido de deixar claro aos usuários que estão interagindo com uma máquina ou diante de conteúdo gerado por IA.

A preocupação dos parlamentares europeus ecoa a perplexidade global diante dos avanços recentes da inteligência artificial, especificamente o chamado processamento de linguagem natural − que habilita sistemas como o ChatGPT, que viralizou logo após seu lançamento em novembro. A capacidade de produzir textos com a complexidade e a coerência de um ser humano, a ponto de responder a questões e ser aprovado em exames escolares e profissionais, acendeu um sinal de alerta em especialistas de diversas áreas.

As implicações da IA, claro, permanecem ignoradas em sua real extensão. Mas o que se viu até aqui permite antever profundas transformações no mundo do trabalho e em setores como a educação. Um perigo evidente diz respeito ao uso desses novos sistemas para a produção de desinformação, dada a sua capacidade de gerar falsas notícias em escala industrial e em tempo recorde, com enorme poder de convencimento − uma verdadeira ameaça às democracias. Detalhe: não só na forma de texto, mas também de imagens.

Não à toa, a proposta aprovada pelas duas comissões determina que as empresas apresentem uma lista do material utilizado para treinar os modelos de inteligência artificial. Não se trata apenas de conter a desinformação: dependendo das fontes que abasteçam esses sistemas, há um potencial assustador de difusão de preconceitos e de predomínio ou silenciamento de vozes. Algo que desperta especial preocupação nos sistemas de reconhecimento facial por inteligência artificial. Não surpreende, então, que a proposta recém-aprovada proíba o uso de inteligência artificial para a identificação de pessoas em áreas públicas.

Os pontos chancelados por vasta maioria de parlamentares até aqui ainda terão um longo caminho para virar lei. De acordo com a Bloomberg, o tema deverá ser votado em junho pelo plenário do Parlamento Europeu. O passo seguinte envolverá a negociação da versão final do texto com a Comissão Europeia e com os 27 países que integram a UE. Eis um debate que precisa avançar na Europa e em todo o mundo, incluindo o Brasil − onde uma comissão de especialistas se debruçou sobre o assunto e elaborou proposta que serviu de base ao Projeto de Lei 2.338/2023, recentemente apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A inteligência artificial acena com inúmeros avanços, mas seus riscos não são nada desprezíveis, a começar por seus dilemas jurídicos e, principalmente, éticos. Por isso é imperativo que as democracias se mobilizem para enfrentá-los.