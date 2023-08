Investimento do PAC também é gasto

O governo quer descontar, da meta fiscal, R$ 5 bilhões em despesas de empresas estatais relacionadas a investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O pedido consta de uma mensagem modificativa ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), assinada pelo presidente Lula da Silva com aval do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Se acatada pelo Legislativo, a proposta garantirá que essas obras não sejam contabilizadas como gastos, facilitando o cumprimento da promessa de zerar o déficit em 2024.

Embora esdrúxula, a ideia está longe de ser inovadora. Em seu segundo mandato, Lula da Silva enviou ao Congresso um Orçamento com previsão de superávit de 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Tal projeção, no entanto, já considerava a possibilidade de abater quase R$ 14 bilhões em investimentos enquadrados na primeira edição do PAC.

Nos anos seguintes, essa prática foi mantida – e, como não poderia deixar de ser, foi expandida. As possibilidades de abatimento de despesas aumentaram paulatinamente, erodindo, aos poucos, a credibilidade dos resultados primários. Em 2014, auge de um período marcado pela contabilidade criativa, os descontos atingiram o valor global do PAC, mas nem assim o governo Dilma Rousseff conseguiu registrar um superávit.

Foi o primeiro de muitos rombos. Desde então, o País registra um saldo negativo estrutural entre receitas e despesas. O teto de gastos proposto pela administração Michel Temer foi uma tentativa de reduzir o buraco no médio prazo. A despeito do superávit pontual registrado no ano passado, as exceções patrocinadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro arruinaram a confiabilidade do instrumento enquanto âncora fiscal.

O que é realmente inovador é o fato de que o governo começou a trabalhar para corroer a credibilidade do arcabouço recém-proposto por seu próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad – e antes mesmo que ele entrasse em vigor. A proposta já saiu da Câmara com algumas exceções e o Senado ampliou essa lista. O texto, agora, está pendente de uma última apreciação pelos deputados, análise para a qual não há data fixada.

O arcabouço, desde a origem, já desconsiderava, para fins de apuração do resultado fiscal, as despesas da Petrobras e da estatal responsável pela gestão de Itaipu e das usinas nucleares (ENBPar). Com a proposta enviada pelo governo, investimentos de empresas como Banco do Brasil, Caixa, Correios e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também poderão ser excluídos da meta. A medida, segundo o Ministério do Planejamento, visa a proporcionar “flexibilidade na execução desses investimentos”, tendo em vista “sua importância para o desenvolvimento econômico e social do País”.

Já se sabia que o atingimento das metas traçadas pelo arcabouço fiscal seria desafiador, uma vez que o dispositivo depende muito da recuperação de receitas para se materializar. O governo, no entanto, apostou em apresentar projeções otimistas e incertas de arrecadação, ignorando o fato de que o problema das contas públicas está no comportamento das despesas, que avançam de forma contínua há anos.

Agora, começa a ficar mais claro que o governo tem uma alternativa: atingir a meta por meio de subterfúgios contábeis. Contrário à urgente revisão das despesas públicas, Lula da Silva faz uso da retórica política para justificá-las. Para ele, desembolsos com saúde, educação e programas sociais não são gastos, mas investimentos. Não passa de uma tentativa de tapar o sol com a peneira.

Como já dissemos muitas vezes neste espaço, meritório ou não, gasto é gasto e deve ser contabilizado como tal. Se hoje as exceções somam R$ 5 bilhões, nada impede que amanhã elas sejam ampliadas de forma a alcançar a meta. Isso pode servir para o governo bater o bumbo sobre seu compromisso com a responsabilidade fiscal. Na prática, porém, tal conquista não terá qualquer valor, muito menos capacidade para conter a trajetória ascendente da dívida pública – o que parecia ser a intenção da equipe econômica.