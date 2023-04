Jogo de cena na reforma tributária

O grupo de trabalho da Câmara responsável por construir um texto para a reforma tributária começou a estudar formas para garantir tratamento diferenciado a alguns setores. De acordo com reportagem publicada pelo Estadão, o colegiado defende criar alíquotas específicas – e menores – para o setor de serviços, em particular as áreas de educação e saúde. Também se discute, no âmbito do grupo, assegurar benefícios ao agronegócio e ao transporte público.

Uma reforma tributária que se inicia assim começa muito mal. Originalmente, o cerne da proposta, resultado da fusão das Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 45/2019 e 110/2019, é extinguir taxas federais, estaduais e municipais sobre o consumo e substituí-las pelo Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), que teria uma alíquota geral de 25%. A ideia por trás disso é simplificar o sistema, marcado por tantas exceções que tornam seu entendimento complexo e oneroso para o País.

É natural que os setores se mobilizem para entender as mudanças propostas na reforma tributária, explicar as particularidades das áreas em que atuam e propor sugestões de melhorias. Mas o que tem acontecido no Congresso nada tem a ver com isso. Trata-se de uma disputa na qual vence quem conta a história mais triste, cujo prêmio é pagar menos impostos que os demais.

Há 30 anos, há um consenso no País sobre a necessidade de modernização do sistema tributário, considerado confuso, regressivo e injusto. Como esse diagnóstico não vem de hoje, seria de esperar que a reforma já tivesse sido aprovada há muito tempo, o que nunca aconteceu. Mas isso não significa que o sistema tributário não tenha sido alterado ao longo de tantos anos.

Enquanto governo e Congresso não conseguiam chegar a um denominador comum, inúmeros subterfúgios foram criados para reduzir a carga tributária de alguns setores – quase sempre sob a justificativa de criar ou manter empregos –, além de regimes especiais, desonerações e isenções concedidas para determinados segmentos. Algumas medidas são absurdas a ponto de gerarem créditos sobre impostos que nunca foram pagos, e que são usados pelas empresas para abater e quitar outros tributos.

Nenhum desses temas é novo para quem acompanha as discussões sobre a reforma tributária, como é o caso dos parlamentares que integram o grupo de trabalho, em particular o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da proposta atual e da PEC 45/2019. Por isso, chama muito a atenção a quantidade de audiências e visitas que o colegiado tem feito para ouvir lamúrias de diversos setores nas últimas semanas.

A escolha do grupo de trabalho como meio para discutir a reforma já demonstra, por si só, a recusa do presidente Arthur Lira (PP-AL) em cumprir a proporcionalidade e a representatividade dos partidos e da população na Câmara. Mas, ao menos em tese, por ser menor que uma comissão, um grupo de trabalho facilitaria a construção de um texto consensual para, depois, ser submetido ao plenário.

Mas o fato é que a maioria dos membros do colegiado, escolhidos a dedo pelo próprio Lira, tem atuado contra o objetivo central da proposta. Afinal, se todos os setores merecem receber tratamento especial, princípios como simplicidade, equidade, neutralidade e progressividade são abandonados ao longo do caminho. Ao fim desses debates, o País terá um sistema disfuncional e muito semelhante ao que já vigora hoje. Daí se entende por que a reforma nunca foi aprovada. Para muitos, o apoio a esse tipo de proposta é meramente teórico. Se em público defendem mudanças, na prática querem manter tudo como está e preservar privilégios conquistados no passado.

O cronograma do grupo de trabalho da reforma tributária prevê que o relatório final seja apresentado até o fim de maio. Até lá, espera-se que os deputados tenham mais objetividade na condução dos debates e deem rumo à proposta final. O País depende disso para sair da armadilha da baixa competitividade e do crescimento pífio. Por enquanto, tudo indica que essas discussões não passam de encenação.