COP do Brasil: nação de estroinas ou competente?

Os olhares de todo o mundo vão se fixar no Brasil em 2025. Seremos julgados, quer queiramos, quer não. Por um bom motivo: há uma oportunidade secular para melhorar.

“Secular” é literal. Nada melhor que um texto de 1916 para apresentar a chance nessa escala de tempo: O Combustível na Economia Universal, de José Pires do Rio. Engenheiro de minas, partia da constatação de que o Brasil não tinha grandes reservas de carvão ou petróleo. Vivendo num tempo em que o carvão importava muito mais, raciocinava:

“A intensificação da indústria carbonífera reflete-se sobre a siderúrgica. Irmãs gêmeas, caminham juntas, esqueleto e músculos do organismo econômico de uma nação. Conforme elas haverá poucas potências e muitas nações tributárias, num determinismo geológico do mundo econômico.”

Fiquemos com o essencial: o Brasil passou pelo século 20 suando para compensar fragilidades energéticas com carvão e petróleo. E vamos direto à oportunidade secular. A luta contra o aquecimento global está obrigando à construção de economias que dispensem carvão e petróleo – economias que caibam na natureza, as chamadas economias de carbono neutro. Com o novo objetivo central, aquilo que Pires do Rio chamava de “determinismo geológico” é agora, para ficar em seu termo, “determinismo biológico”.

Virou a chave. A falta se transforma em abundância. A nação frágil de energia fóssil, de repente, é vista como a maior potência natural do planeta.

Voltando a José Pires do Rio. Para ele, o determinismo geológico não dizia nada dos brasileiros que viviam sob ele: “Considerados nossos recursos geológicos, nossa pobreza de combustível, não vemos qualquer motivo de desprezo por nossos antepassados. (...) Falta-nos combustível para fundirmos minérios. Há ingênuos que veem nisso motivo para depreciar o homem”.

Assim ele introduz nosso tema, o de ser nação de pessoas competentes: “Se estudarmos nossas possibilidades naturais sem princípios metafísicos, desprezando utopias, não será difícil nos convencermos que, no passado ou no presente, vamos marchando entre os países civilizados, sem motivos para desprezarmos a nós mesmos. (...) O que acontece no Brasil acontece em outros países, repúblicas ou monarquias, democracias ou autocracias, católicos, protestantes, budistas ou muçulmanos”.

Essa noção de competência dos brasileiros reaparece, de maneiras inusitadas, quando a oportunidade secular se mostra. Três exemplos bastam.

Na falta de carvão, o País se virou com hidreletricidade. A primeira usina foi inaugurada em 1889. Daí em diante, os engenheiros brasileiros dominaram a área, até deterem a melhor tecnologia de construção de barragens do planeta. Competência construída sem que se soubesse do termo “energia renovável”. Quando o novo conceito veio, o País tinha liderança mundial na produção de eletricidade renovável.

Na falta de petróleo, o País se virou com etanol. Plantando cana em 1% do território, produz 14% de toda a energia que consome (e a última safra mostra o quanto é impreciso o argumento de que energia compete com comida). Também nesse caso seria um imenso exagero afirmar que o Proálcool foi concebido para a economia de carbono neutro. Mas isso também não impede que os relatórios da ONU apresentem o etanol como caminho para uma economia que caiba na natureza – e caminho que outros tentem imitar.

Agora, um caso multissecular. Desde que Berta Ribeiro dirigiu a publicação da monumental Suma Etnológica, nos anos 1980, uma reavaliação de ativos nacionais de imenso porte foi aceita no meio científico. Aquilo que chamamos “floresta”, na verdade, é uma construção tecnológica dos povos originários. A biodiversidade é maior nas terras em que eles praticam manejo que naquelas intocadas. Nem os autores da façanha nem os tardios descobridores dela ouviram falar de economia de carbono neutro. Veio a oportunidade – e restaurar a floresta pode ser atividade econômica com mais potencial de faturamento que o plantio de milho ou a criação de frangos, os campeões do agro.

Mas aproveitar tal oportunidade é assunto radicalmente diferente de constatar sua existência, ou a competência dos brasileiros. Voltemos a Pires do Rio, que escreveu para combater o economista Joaquim Murtinho, autor de frase que cita literalmente: “Não podemos tomar os Estados Unidos como modelo, porque não temos as aptidões superiores de sua raça”. Detalhava as razões pelas quais combatia: “Os que se propõem a resolver ‘o nosso mal’ repetem sempre as mesmas queixas: ‘nosso mal vem do analfabetismo’; ‘uma nação fraca não poderá ser industrial’”.

A oportunidade secular existe – desde que competências de nossos ancestrais, sejam engenheiros elétricos, sejam produtores de etanol, sejam povos originários que enriquecem a biodiversidade, possam ganhar reconhecimento, como vetores que nos ajudam na totalidade chamada economia de carbono neutro.

Há quem jogue contra. Joaquim Murtinho tem herdeiros. São os estroinas da natureza. Adoram apresentar o Brasil como nação dividida – para se autolaudarem como elite diferenciada dos “pobres ignorantes” (ou do “capitalismo selvagem”, no outro polo). Muitos são apenas negacionistas, que não têm a menor ideia de como o Brasil importa na economia de carbono neutro.

A COP é o foro no qual se molda essa construção. Julga, avalia e dirige o esforço em escala mundial, que gera a oportunidade secular do Brasil. Temos opção: chegar lá como nação competente para liderar ou como parque de destruições florestais de estroinas que se acham – e, cegos para a potência, acham que o mundo os persegue...

ESCRITOR, É MEMBRO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS (ABL)