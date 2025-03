Opinião | A capacidade de sonhar

Mas é óbvio que o País continua coberto de problemas, boa parte dos quais o aflige há anos, ou décadas, sem que os consigamos resolver, quando nos dispomos a tentar fazê-lo.

Neste século, com exceção de um período restrito, de 2010 a 2014 (basicamente no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff), a taxa de investimento sempre esteve abaixo de 20% do PIB, índice insuficiente para assegurar crescimento da economia em ritmo persistente e mais intenso, que assegure melhora visível das condições de vida da população. De 2014 até agora, o que se observa nos gráficos da taxa de investimento é uma espécie de montanha russa deturpada, em que as quedas num período não são compensadas pelas altas no momento seguinte. De 20,9% do PIB em 2014, a taxa despenca para 14,6% em 2017. A recuperação nos anos seguintes a eleva para 17,9% em 2021. No ano passado, foi de 17,0%. É pouco.

Uma das consequências mais dramáticas dessa baixa capacidade de investimento do País talvez seja a lenta, mas contínua perda da participação da indústria de transformação no PIB. Segundo alguns estudos, a preços correntes, a indústria de transformação chegou a responder por 35% do PIB em 1985, mas cerca de 40 anos depois respondia por apenas 11%. Esse fenômeno foi observado em países desenvolvidos, mas quando o nível de progresso dessas economias era muito mais elevado do que observamos aqui e com a velocidade muito menor do que a registrada no Brasil. A perda de competitividade e de eficiência da indústria brasileira vem reduzindo seus mercados dentro e fora do País e confinando cada vez mais sua capacidade de induzir a modernização produtiva e de gerar empregos e distribuir riqueza.

A despeito do baixo crescimento econômico ao longo do tempo, são notáveis os avanços sociais. Talvez a mais impressionante mudança no campo da demografia seja a redução da taxa de fecundidade (número de filhos por mulher), de 6,28 em 1960 para 5,76 em 1970 e cerca de 1,5 filho por mulher nos dias atuais. Temos hoje padrão demográfico de país desenvolvido, embora estejamos longe de ter alcançado essa condição.