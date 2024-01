No campo das informações irrelevantes, destaque-se que a fortuna de Musk (dono da Tesla, SpaceX e X, antigo Twitter) e de Bezos (fundador da Amazon) está expressa em valores de quinta-feira passada. A data, no caso dos super-ricos, tem importância, pois a fortuna cresce ou encolhe – mais cresce do que encolhe – conforme os humores dos mercados financeiros. Na sexta-feira, por exemplo, Musk já não era considerado o homem mais rico do mundo, pois havia sido superado pelo francês Bernard Arnault e família, donos da LVMH, com fortuna estimada em US$ 207,8 bilhões. Nenhum dos dois deve ter se preocupado com isso.

O mundo real, de sua parte, deveria estar preocupado com as informações da Oxfam e com o relatório Desigualdade crescente, com nove tabelas, que o Banco Mundial apresentou em dezembro. A frase de abertura do relatório resume seu conteúdo: “Se 2022 foi o ano da incerteza, 2023 é o ano da desigualdade”. Como em outras crises, quem mais sofre é quem menos pode. Nesse caso, como diz o Banco Mundial, são os mais pobres, países e famílias.

Hoje, cerca de 700 milhões de pessoas em todo o mundo vivem em situação de extrema pobreza, com renda inferior a US$ 2,15 (cerca de R$ 10,60) por dia. Entre 2010 e 2019, o número de pessoas extremamente pobres diminuiu cerca de 40%, de 1,13 bilhão para os mesmos cerca de 700 milhões constatados no ano passado. No entanto, a pandemia da covid-19 teve efeito terrível sobre a renda global, fazendo o número de muito pobres crescer quase 10% entre 2019 e 2020.

Ainda estamos tentando recuperar e preservar a tendência de baixa observada na década passada. Mas o fato é que, diz o Banco Mundial, “nós perdemos três anos na luta contra a pobreza”. Num mundo tão desigual, em que, mostra a Oxfam, a renda dos super-ricos cresce a altas velocidades e a proporção de pobres (o conceito não é igual ao do Banco Mundial) também cresce, essa é uma constatação desoladora.

Se à renda baixa somarmos outras circunstâncias presentes na vida dos mais pobres, como sua fragilidade social, os conflitos, a violência, podemos tentar imaginar como é e como tende a continuar sendo a existência dessas pessoas, caso nada seja feito em escala mundial e de maneira articulada.