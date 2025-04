Opinião | A violência banalizada

No caso da ação policial no Estado de São Paulo, é preciso destacar que não se trata de violência individual do agente ou dos agentes das forças de repressão causada por estresse, forte emoção, descontrole ou outro fator de natureza psicológica ou pessoal, embora esse tipo de causa possa ter havido em algum episódio. O que torna mais grave o aumento do número de crianças e adolescentes mortos pela polícia do Estado de São Paulo é o fato de ser decorrência de decisões tomadas em instâncias superiores da segurança pública. Trata-se de um efeito da política do governo de Tarcísio de Freitas.

O relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo observa que mudanças nas políticas de controle da corporação resultaram em aumento de 153,5% entre 2022 e 2024 nas mortes em intervenções policiais. O número de mortes em ações de batalhões que utilizam câmera corporal aumentou mais (175,4%) do que nos que não usam (129,5%). Mas é apenas uma casualidade. Dados a partir de 2020, quando a PM adotou o programa de câmeras, mostram notável redução da letalidade das unidades que utilizam o equipamento, o que demonstra sua eficácia. O que o crescimento recente mostra é apenas que, a partir de 2023, isto é, no governo atual, a letalidade aumentou muito em toda a PM, com ou sem o uso da câmera corporal.

A missão da polícia é garantir segurança e paz, sem acentuar ou perpetuar a violência, especialmente a praticada em nome do combate ao crime, mas fora dos limites da lei. Despreparo, ineficiência dos setores de inteligência, apologia da violência, desrespeito aos direitos do cidadão e conivência com organizações criminosas vêm sendo apontados como graves vícios de forças policiais em diferentes regiões. Boa parte dos governantes ainda ameaça puxar o revólver quando fala de reforçar a segurança pública. Armas são necessárias no combate à criminalidade, mas quando usadas por funcionários públicos adequadamente preparados para isso. Nem sempre tem sido assim.