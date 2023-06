Contrastes

Parece estar-se abrindo um fosso entre o quadro político e a evolução da economia. Enquanto uma agência internacional de avaliação de risco reconhece melhora no cenário econômico, dificuldades do presidente Lula no relacionamento com os políticos não apenas persistem, como dão a impressão de que podem comprometer planos do governo. No campo econômico, embora não seja provável haver ampla concordância de operadores do mercado financeiro sobre o tema, as perspectivas melhoraram.

É óbvio que está sendo muito difícil para Lula estabelecer um relacionamento adequado com o Congresso. Em sucessivas demonstrações da força de que dispõe, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), conseguiu impor condições, quando não impôs derrotas, a um governo que se encontra sob cerco político, como mostrou há dias este jornal.

Temeu-se até que a mudança na estrutura ministerial feita por Lula estaria destroçada, que o Ministério do Meio Ambiente tivesse se transformado num fantasma esquálido, que a proteção dos povos indígenas estaria definitivamente comprometida, que o governo estava se acabando. Exageros à parte, o quadro político é complicado para o governo.

A declaração do vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), de que “o governo não vai ter base ao longo dos quatro anos” pode prenunciar tempos tenebrosos para o Palácio do Planalto. Ou pode ser apenas parte do cerco que alguns deputados impõem ao Executivo.

O governo acumulou derrotas. A criação da CPI do MST mostrou a força da bancada ruralista e a debilidade do Planalto. A abertura da CPMI do 8 de Janeiro igualmente resultou da fraqueza do Executivo, da mesma forma que a derrubada dos decretos de mudança no Marco Legal do Saneamento. A aprovação pela Câmara do projeto sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que restringe a demarcação às áreas já tradicionalmente ocupadas na data da promulgação da Constituição, foi particularmente penosa para o governo, pois afeta área sensível de sua base. A questão ainda está em exame no Supremo Tribunal Federal.

Pressões de parlamentares por verbas e cargos fazem parte da política. Mas o Executivo não pode tolerar o rompimento de determinados limites e sujeitar-se a pressões que beiram a chantagem. Se real, a exigência de parlamentares oportunistas de indicar um nome de sua preferência para substituir a ministra da Saúde, Nísia Trindade, precisa ser firmemente repelida. Saúde é a área de maior demanda da população por serviços públicos. Mas pode ser também foco de corrupção e de destruição de políticas públicas, como se viu no governo passado. Daí a importância de uma gestão técnica e responsável nessa área. Mas é um dos ministérios com maior verba e com aplicação mais diluída, o que gera grande interesse político pelo controle de seu orçamento.

Se é certo que nem tudo está saindo como queriam os mais obstinados apoiadores de Lula – e em política poucas vezes é possível ganhar de ponta a ponta –, também é certo que nem tudo está perdido. Ainda que com mudanças, a Câmara aprovou o arcabouço fiscal, o que aliviou críticas à gestão financeira do governo. A reforma tributária, afinal, parece andar, embora resistências previsíveis voltem a se fortalecer. Determinações do presidente a seus ministros na reunião de quinta-feira passada, se cumpridas, podem reduzir as pressões políticas.

No campo econômico, a elevação, pela agência de classificação de risco S&P Global Ratings, da perspectiva de longo prazo do Brasil talvez simbolize uma mudança em relação às avaliações pessimistas que se faziam no início do atual governo. A última alta tinha sido em 2019. Não se espera que agentes do mercado financeiro acreditem em melhora sob um governo Lula, mas há dados que apontam nessa direção.

Projeções de crescimento da economia em 2023 já superam 2%; algumas chegam a 2,5%, bem mais do que se previa no início do ano. A inflação parece ceder e, para as famílias de renda mais baixa, a boa notícia é a de que a alta média dos alimentos deve ser a menor em seis anos.

Falta a redução do juro básico pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Críticas do presidente Lula e de alguns membros do governo ao comportamento do Copom, que vem mantendo a taxa Selic em 13,75% ao ano desde o dia 4 de agosto do ano passado, tendem a se ampliar. A inflação de 12 meses medida pelo IPCA, de sua parte, caiu de 10,07% em julho do ano passado para 3,94% em maio deste ano. A evolução média dos preços nos últimos meses não parece ser argumento suficiente para justificar a manutenção do juro básico em nível tão discrepante.

Alívio na política monetária estimula a atividade econômica e a geração de empregos. E pode, por extensão, consolidar a tendência de redução do índice de miséria no País para um de seus níveis mais baixos em uma década e meia.

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!) (EDITORA TERCEIRO NOME) E PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS (JINMONKEN)