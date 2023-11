Envelhecendo sem estar preparado

Menor e mais velha em futuro próximo, a população brasileira enfrentará novas necessidades. Terá se preparado para atendê-las? Avaliações recentes sugerem que não. Demandas antigas ainda são tratadas como prioritárias, enquanto as novas crescem na velocidade com que muda o padrão demográfico, sem que surjam respostas adequadas a elas.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram o crescimento da população idosa e a redução da porcentagem de pessoas jovens. Esse padrão não surpreende, pois era previsível. Chega a espantar, porém, a velocidade da mudança. Graficamente, a pirâmide demográfica vai se transfigurando numa ânfora. Formada por fatias da população por faixas etárias que se superpõem em ordem crescente, essa configuração piramidal era nítida até 2010. As faixas de pessoas com idades mais baixas, e que estão na base da pirâmide, eram maiores dos que as demais. No Censo de 2022, há um estreitamento na base, enquanto as fatias médias e superiores crescem. As faixas de 35 a 39 anos e de 40 a 44 anos já são as maiores tanto para homens como para mulheres.

No ano passado, as pessoas com 65 anos ou mais já representavam 10,9% da população. Em 2010, eram 7,4%, o que significa que, entre um Censo e outro, o aumento proporcional foi de quase 50%. Em 1980, os idosos correspondiam a apenas 4%. Na parte de baixo do que um dia foi a pirâmide demográfica, a parcela da população com até 14 anos de idade encolheu de 24,1%, em 2010, para 19,8%, no Censo mais recente. Em 1980, os jovens com até 14 anos representavam 38,2% da população.

O envelhecimento da população, que resulta de melhoras nas condições de vida, pode significar também mais problemas para a sociedade e para os governos, sobretudo em países da América Latina. Estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) alerta os dirigentes da região para a deterioração da cobertura da proteção social para a velhice. Das pessoas com mais de 65 anos que vivem na região, 34,5% não dispõem de nenhuma renda de trabalho ou de aposentadoria. Três anos antes, eram 31,9% nessa condição. A falta de recursos como poupança ou outras fontes privadas e a diminuição da capacidade de gerar renda do trabalho, nas idades avançadas, pode levar a situações de pobreza na velhice.

Embora com proporções talvez menos expressivas do que a observada em média na região, o Brasil enfrenta problemas semelhantes. E tem outros. Idosos das faixas de renda mais baixa em geral mostram quadro de saúde pior do que o das demais faixas e apresentam maior probabilidade de necessitar de cuidados de emergência no domicílio. Assim, além de programas de transferência de renda, o poder público tem também a exigência de oferecer atendimento que vincule programas de assistência social e de saúde.

É uma situação conhecida ou prevista há bastante tempo. O envelhecimento da população brasileira não pode ser considerado novidade. “A gente tem há décadas pesquisas mostrando o aumento de idosos, a queda das taxas de fecundidade”, disse ao Estadão o gerontólogo Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional da Longevidade. Mas “lideranças políticas, instituições de saúde e a própria sociedade se negam a enxergar as necessidades dessa população, o que nos impediu que nos preparássemos com mais calma”.

O sistema de saúde pública do País está pouco preparado para atender a população que envelhece rapidamente. “A disponibilidade de recursos humanos e físicos especializados no cuidado de idosos é baixa e não tem crescido na última década”, observam Matías Mrejen, Letícia Nunes e Karla Giacomin, no estudo Envelhecimento populacional e saúde dos idosos: o Brasil está preparado?, publicado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps). “Esse despreparo pode afetar não somente os idosos, mas também os membros de suas famílias responsáveis pela provisão de cuidados, que recaem de forma desproporcional sobre as mulheres.”

Um dado que comprova essa quase generalizada falta de atenção para o envelhecimento da população está em outra constatação do estudo do Ieps. Dados do Cadastro Nacional de Residência Médica entre 2010 e 2020 mostram que apenas 0,7% dos residentes concluiu o curso de geriatria e gerontologia; os que concluíram o curso de pediatria representavam 9,5% e os formados em obstetrícia e ginecologia totalizavam 6,6%. Outras especialidades igualmente superam os formados em cuidados e atenção para idosos. A situação não deve ter mudado nos anos seguintes.

Financiamento de um sistema previdenciário com número crescente de beneficiários e decrescente de financiadores é o problema mais citado que o envelhecimento da população trará. Mas outros, até mesmo a menor demanda por escolas, imporão novas prioridades em políticas públicas, e muitas delas exigirão respostas e ações multissetoriais. Pouco se ouve sobre isso quando ações do poder do público são citadas.

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!) (EDITORA TERCEIRO NOME) E PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS (JINMONKEN)