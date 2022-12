Há um novo PT para os novos desafios?

“O governo nunca passou tão apertado assim. Haverá eventualmente falta de atendimento de serviços prestados, mas chegaremos ao fim do ano.” Essa declaração comoventemente sincera e reveladora mostra o estado financeiro lamentável em que o governo de Jair Bolsonaro deixa os órgãos da administração pública federal. São palavras pronunciadas recentemente pelo ex-secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, que deixou o cargo na semana passada. Não esperou o fim do ano e do governo.

Para muitos brasileiros o novo ano trará esperança de tempos menos sombrios e menos beligerantes. No discurso que pronunciou no dia 30 de outubro após conhecidos os resultados das urnas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro que a pacificação do País é tarefa vital para o êxito de seu governo. “Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou, acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais e das ideologias, para que a democracia saísse vencedora”, disse.

Mas uma cruel realidade o aguarda. Haverá obstáculos, armadilhas, retrocessos, avanços. E, de imediato, haverá a imperiosa necessidade de recompor estruturas vitais do Estado comprometidas nos últimos quatro anos e que precisam recuperar sua eficácia, a começar pelo Orçamento da União. Órgãos de fiscalização, especialmente na área de proteção ambiental e de direitos das minorias, tiveram suas equipes e competências esvaziadas; políticas públicas em áreas sociais como saúde, educação e assistência social foram ignoradas, interrompidas, adulteradas ou miseravelmente manipuladas com objetivos ideológicos ou eleitorais. A perda de milhões de doses de vacinas contra a covid-19 é apenas um retrato escandaloso do governo que termina.

O histórico atraso do Brasil em relação aos países desenvolvidos continua a desafiar sucessivos governos. Políticas sociais adequadamente dimensionadas e executadas conseguiram, por um bom tempo, reduzir indicadores de pobreza, de miséria e de concentração de renda. Houve avanços notáveis nesse campo nos primeiros anos deste século, mas a crise iniciada em 2015/2016 e o desastre das ações do governo Bolsonaro nesse campo apagaram o que se havia alcançado. O governo Bolsonaro, em particular, é um símbolo da regressão por que passa o País em vários campos. O social é apenas um deles.

A esperança de liberais se esvaiu diante de um governo incapaz de encaminhar as mudanças necessárias para a abertura da economia que prometera na campanha de 2018. São desanimadores os indicadores de competitividade e de ambiente para negócios que o Brasil vem apresentando há muitos anos; nada mudou desde janeiro de 2019.

O retrato mais desalentador dessa regressão, que o bolsonarismo pode não ter criado, mas acentuou, é a situação da indústria. A perda de importância da indústria de transformação, fenômeno típico de países desenvolvidos, é precoce no Brasil, pois ocorre antes de o setor ter alcançado níveis altos de eficiência e de qualidade dos produtos. O futuro presidente, cuja carreira sindical e política começou no então poderoso e pujante centro industrial do ABC paulista, sabe o que isso significa. Sem indústria competitiva e possante, não se geram empregos de qualidade e na velocidade que o País ainda exige, nem se alcançam níveis mais altos de produtividade e de modernização do sistema produtivo que só a indústria é capaz de induzir. Toda a economia brasileira patina.

Reaproximar-se dos principais parceiros internacionais, por meio de uma política externa não excludente, de modo a recolocar o Brasil na posição de que já desfrutou no cenário diplomático mundial, também faz parte dos desafios imediatos do futuro governo.

Mas dois decênios depois da posse de Lula em seu primeiro mandato presidencial o Brasil mudou, e sobretudo mudou o mundo. A proteção do meio ambiente é questão prioritária nas relações com outros países. A política externa brasileira, desconstruída em razão de opções ideológicas do atual governo que excluíram tradicionais parceiros do País, exige a reconstrução das pontes que terão como balizas compromissos na transição para a energia limpa e a redução da emissão de gases que resultam no aquecimento global.

No campo das relações de trabalho, as mudanças observadas nos últimos anos não foram ainda adequadamente internalizadas pelas principais organizações sindicais nas suas avaliações do cenário e no embasamento de suas propostas e reivindicações.

Há, ao lado de velhos e graves problemas, questões novas que exigirão nova compreensão e novas mentalidades dos governantes. Acostumado ao velho Brasil, incapaz de renovar seus quadros dirigentes e seu discurso básico, o PT ostenta certo ar de ter visto o tempo passar. Estará preparado para os novos desafios?

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO ‘O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!)’ (EDITORA TERCEIRO NOME)