Lula, diversidade e dificuldades

O novo governo caracteriza-se pela diversidade política, de gênero ou de outra natureza. O que seria senão diversidade a presença no Ministério de nomes como Sonia Guajajara, Anielle Franco, Simone Tebet, Rui Costa, Fernando Haddad, Renan Filho e José Múcio? É demonstração prática da “urgente e necessária” formação de “uma frente ampla contra a desigualdade que envolva a sociedade como um todo”, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou em seu discurso de posse.

Mas não terá Lula ido longe demais, numa interpretação um tanto indulgente da palavra diversidade, ao aceitar certas indicações partidárias? Que dizer, por exemplo, da nomeação, para pastas responsáveis por políticas públicas essenciais, de políticos que aplaudiram sua prisão e até a antevéspera de sua posse apoiavam o ex-chefe de governo que deixou o cargo sem nenhuma dignidade?

Que não haja razões para arrependimentos, nem para dificuldades adicionais na tarefa de governar com serenidade um país ainda cindido e à espera de um pouco de paz.

Ressalve-se que nem a amplitude da aliança política que Lula articulou com habilidade lhe assegura a maioria dos votos nas duas Casas do Congresso. Há contas diversas. Algumas envolvem a bancada inteira dos partidos representados no Ministério de Lula, outras computam apenas os votos certos. Umas indicam que a maioria na Câmara terá sido assim alcançada praticamente no limite, outras, que ainda faltam quase 10% dos deputados para formar a maioria estável para facilitar a tarefa do novo governo no plano parlamentar. A maioria no Senado parece assegurada com certa folga.

Temas polêmicos requerem propostas urgentes do novo governo e sua aprovação dependerá de consistente apoio parlamentar, o que implicará negociações nem sempre amigáveis no Congresso, de configuração predominantemente hostil a Lula a partir de 1.º de fevereiro, quando se inicia a nova legislatura.

A reforma tributária é, no momento, o tema que sintetiza tanto a urgência como a complexidade dos problemas que exigem ações imediatas do Executivo. A disfuncionalidade, o excesso de normas e regras, as modificações impostas no último ano do governo Bolsonaro e que comprometeram parcela da arrecadação dos Estados – o que gerou dificuldades fiscais adicionais para os novos governadores, problema cuja resposta será cobrada da União –, a regressividade que aprofunda as desigualdades de renda, entre outras fragilidades do atual sistema tributário, clamam por sua mudança. A escolha, para conduzir essa reforma pelo lado do Executivo, de um economista experiente no tema e comprometido com a busca da eficiência e da justiça tributária como Bernard Appy é um sinal alentador.

Mas o governo não tem muito tempo para pensar. O fato de que nada poderá ser pior do que o rastro de incompetência e abandono que o governo anterior lhe deixou no aparelho estatal e em muitas políticas públicas abre-lhe a possibilidade de conquistar apoio com certa facilidade em algumas áreas. Mas há muito mais a fazer. A esperança que embalou a vitória eleitoral de Lula também lhe impõe a obrigação de dar respostas rápidas aos anseios da população, em particular aquela que depende muito de ações do governo para alcançar condições mínimas de sobrevivência.

O governo Lula também tem de dar respostas imediatas às mazelas e dificuldades com que o mundo o recebe. Economia a operar em ritmo de abatimento, inflação à espreita e pronta para emergir ameaçadora se maus caminhos forem escolhidos no campo fiscal, emprego em alta mas num processo de duração provavelmente modesta são apenas alguns panos de fundo de um cenário pouco luminoso; talvez sombrio em alguns pontos.

A pobreza diminuiu em 2022, em boa medida por causa do aumento do valor do benefício do Auxílio Brasil, agora novamente chamado de Bolsa Família. Mas é preciso redesenhar partes do programa, para restituir-lhe o foco de modo a fazê-lo alcançar efetivamente os mais pobres e para dar-lhe maior eficácia.

Embora haja sinais de que a confiança do consumidor aumentou no fim do ano passado, as expectativas com relação a prazos mais longos podem estar se deteriorando, justamente por causa dos poderosos desafios que o governo terá de enfrentar com presteza e eficiência.

Ainda não se conhecem propostas concretas para o enfrentamento da questão fiscal. Se novos déficits primários surgirem, parte da credibilidade, do apoio e da confiança de que o governo desfruta neste seu início começará a ser corroída. E não serão apenas os operadores do mercado que começarão a desconfiar, mas também a parcela responsável da população que votou em Lula. Governo confiável precisa atender aos anseios da população, mas precisa fazê-lo respeitando os limites financeiros do Tesouro. Se teto de gastos “é uma estupidez”, como disse Lula no discurso de posse, com o que pretende substituí-lo? Isso não é exigência de direitistas. É exigência para a sustentabilidade das políticas públicas.