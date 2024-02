As consequências da selvageria social do programa de governo do presidente argentino Javier Milei ainda não são visíveis. Afinal, pouco da essência de seu programa que depende do Congresso tem avançado. Ainda assim, a Argentina passa por mudanças sociais assustadoras.

A taxa de pobreza chegou a 57,4% em janeiro, a mais alta em mais de 20 anos, de acordo com o Observatório da Dívida Social Argentina da Universidade Católica Argentina (UCA). O número pode não coincidir com os dados oficiais que o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) divulgará em março, mas confirma uma tendência.

A decadência argentina é um processo longo. Não faltou razão a Milei quando, em reação aos dados da UCA, afirmou que “a destruição (da economia argentina) nos últimos 100 anos não tem comparação na história do Ocidente”. Em seguida, Milei criticou os políticos, como faz desde que era comentarista econômico na televisão, e reafirmou que chegou ao cargo “não para jogar o jogo medíocre da política”, mas para “mudar o país”.

A Argentina está mesmo mudando, mas não como Milei prometeu. Incapaz de superar as dificuldades para fazer avançar na Câmara dos Deputados o imenso plano de governo – a Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, que ficou conhecida como Lei Ônibus, pela abrangência de temas –, o presidente viu-se forçado a desistir dele.

Embora tenha sido eleito com 55,7% dos votos no segundo turno da eleição presidencial argentina, Milei ficou em minoria no Congresso. Detendo apenas 38 das 257 cadeiras da Câmara, que examinaria o projeto antes do Senado, o presidente deveria saber que a negociação política era essencial para fazer avançar seu plano de governo. Talvez para não ter de admitir que jogaria “o jogo medíocre da política”, não negociou. Está jogando mal o jogo que diz não jogar.

Como Milei resiste em reconhecer que não se governa sem fazer política, seus grandes projetos estão parados, mas a vida dos argentinos prossegue, e parece que cada vez pior. No terceiro trimestre de 2023, a taxa de pobreza da Argentina estava em 44,7%, passou para 49,5% em dezembro e atingiu o índice recorde em janeiro. O maior aumento “foi observado nos lares das classes trabalhadora ou média que não recebem benefícios de programas sociais”, informou a UCA.

Isso quer dizer que o número de argentinos considerados pobres passou de 21 milhões para 27 milhões em quatro meses. A velocidade da expansão espanta.

A deterioração do quadro social tem muito que ver com a alta generalizada dos preços. A inflação mensal baixou, entre dezembro e janeiro (de 25,5% para 20,6%), mas a variação acumulada em 12 meses subiu de 211,4% (a mais alta inflação anual nos últimos 32 anos) para 254,2%. Boa parte da aceleração dos preços nos dois últimos meses decorre de decisões do governo Milei, como a desvalorização cambial promovida pelo ministro da Economia, Luis Caputo, em dezembro, quando o dólar saltou de 350 para 830 pesos. O efeito da desvalorização foi imediato sobre o preço da cesta básica de alimentos.

Assim, a faixa da população que não tem renda para comprar a cesta básica – e que constitui o que a pesquisa da UCA considera indigente – alcançou 15% do total. São cerca de 7 milhões de argentinos que passam fome. O quadro ainda vai piorar nos próximos meses. Se as coisas começarem a dar certo, para o governo e para a população, pode passar a melhorar ainda este ano.

No plano financeiro, o governo continua, como a maioria dos que o antecederam nas últimas décadas, a ter de lidar com a questão do equilíbrio fiscal – promessa de campanha de Milei – e com os credores externos. Há dias, esteve em Buenos Aires a economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, que discutiu com Milei o relacionamento do governo argentino com a instituição. No fim de janeiro, o FMI aprovou um auxílio de US$ 4,7 bilhões à Argentina.

Gopinath reuniu-se também com sindicalistas, acadêmicos e representantes de instituições da sociedade e, segundo algumas de suas declarações, ficou preocupada com a possibilidade de um colapso social no país. Disse ser necessário que se façam esforços para apoiar os setores vulneráveis e para alcançar acordos políticos. Ou seja, exatamente o que não se vê hoje no país, onde as dificuldades sociais são crescentes e entendimentos políticos são demonizados como responsáveis pela longa crise argentina.

Mas Milei, que condena negociações políticas, continua a fazer política. No fim de semana passado, participou nos Estados Unidos da Conferência de Ação Política Conservadora, que reuniu personalidades como Donald Trump. Eduardo Bolsonaro também estava lá. “A justiça social é violenta e injusta”, declarou Milei em seu pronunciamento. A fala foi natural naquele ambiente. Não se deve esperar preocupação com a pobreza em reunião de que participam essas pessoas.

*

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!) (EDITORA TERCEIRO NOME) E PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS (JINMONKEN)