Nem só barganha, nem só sorte

Não terão sido poucos os que se surpreenderam com um título publicado há uma semana no caderno Economia&Negócios do Estadão. “Especialistas veem novo ciclo econômico”, informava o jornal. A aprovação da reforma tributária em dois turnos na Câmara dos Deputados (ainda falta a aprovação do Senado) poderá atrair mais investimentos e melhorar a produtividade, explicava em seguida. Surgem com mais frequência notícias sobre reativação da economia e redução da inflação. Vitórias do governo no Congresso Nacional, de sua parte, amenizam a sensação de risco à governabilidade.

Há os que não creem em informações desse tipo, pois estão convencidos de que não há salvação fora das fantasias disseminadas pelo governo anterior. Para estes, não haverá futuro sem o bolsonarismo e seus ludibrios.

Outros não acreditam em melhora econômica sob o governo Lula. Há casos notórios dessa forma de pensar. Imaginava-se que o mercado financeiro fosse povoado apenas por inimigos de Lula. Pesquisas mais recentes indicam, porém, que, mesmo neste ambiente tão hostil ao governo, cresce, muito lentamente, o número dos que veem alguma mudança. Já não são apenas as duas pessoas constatadas em pesquisa anterior.

Há, também, os que até admitem mudanças positivas, mas não veem nisso nenhum mérito do governo. Atribuem a aprovação da reforma tributária à barganha política a que o Executivo se entregou de maneira intensa. Veem nessa prática sinais de rendição do governo às forças dominantes no Congresso; ou simplesmente a interpretam como uma troca envolvendo alguma forma de corrupção. Já eventuais êxitos no plano econômico não passam de sorte de um governo e de um grupo político que só conseguem alcançar o poder, e mantê-lo, em razão de circunstâncias fortuitas além de sua competência.

Algum tanto de barganha e outro de sorte podem ter contribuído para a montagem de um cenário menos ruim. Mas seria simplificação primária reduzir tudo a esses fatores e a suas aparências mais condenáveis. Seria também macular eventuais resultados positivos com a suspeita de ilegitimidade ou de imponderabilidade.

É preciso, em primeiro lugar, entender que negociação entre Executivo e Legislativo é da essência da prática democrática. Embora parte dos eleitores possa considerar reprovável, a distribuição de emendas parlamentares pelo Executivo, para o atendimento de indicações de congressistas, é normal no relacionamento entre os dois Poderes num regime democrático, como mostrou editorial deste jornal publicado no dia 12/7. Um governo sem maioria firme no Congresso não pode prescindir desse tipo de negociação. Por óbvio, essa prática deve ser transparente e resultar em benefícios coletivos.

Em segundo lugar, a evolução de alguns dos principais indicadores econômicos – que os críticos do governo de Lula atribuem apenas à sorte, como a que, alegam, abençoou gestões anteriores do PT – confirma tendência que já se observava no final do governo anterior.

O crescimento da economia no primeiro trimestre do ano é suficiente para, mesmo que não haja aumento nos trimestres seguintes, o PIB brasileiro se expandir mais de 2% em 2023. É provável que o aumento seja maior. Quanto aos preços, com a deflação de 0,08% em junho, a alta média acumulada em 12 meses ficou em 3,16% – abaixo, portanto, da meta fixada para o ano, de 3,25%. Não parece restar mais argumento de natureza técnica para o Comitê de Política Monetária do Banco Central retardar o início da queda do juro básico, que deve, assim, ser aprovada em sua reunião de 1.º e 2 de agosto.

Se este governo tem sorte, o anterior também teve, e muita. Apesar da gestão temerária do governo Bolsonaro em todos os campos, o PIB cresceu 2,9% no ano passado. E a inflação ficou em 5,79%. São números muito melhores do que os projetados no início de 2022.

O governo demorou para mostrar disposição e competência para negociar, o que sugeria perda de sagacidade e habilidade política do presidente Lula. Mesmo tendo cometido erros tanto no plano interno como no externo, exagerado em certas declarações, demonstrado apatia em algumas situações, Lula vem agindo e negociando. Cede em muitos pontos, tenta resistir em outros – não pode ceder a aliados de ocasião ministérios vitais para o êxito de seu governo na área social, como o da Saúde – e, assim, começa a contabilizar vitórias, das quais a aprovação da reforma tributária pela Câmara é a mais exuberante.

O desanuviamento do ambiente político se estende para o econômico, em que resistências persistem, mas já abrem espaço para a aceitação, com as restrições previsíveis, de propostas e programas do governo. Avanços mais notáveis estavam circunscritos à área social, de especial interesse das administrações petistas. Agora, chegam às negociações políticas e à economia. Os impactos das ações do governo tenderão a ser bem mais amplos do que têm sido.

*

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!) (EDITORA TERCEIRO NOME) E PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS (JINMONKEN)