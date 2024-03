Neste país de tantas oportunidades desperdiçadas, falar do fim de mais uma década perdida talvez soe como banalidade. No caso de que se tratará a seguir, porém, pode ser uma boa notícia. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado indica que o longo período de redução ou estagnação da renda por habitante está terminando. É sinal de que a qualidade de vida está melhorando.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou há dias que o PIB per capita alcançou R$ 50.193,72 no ano passado. A expansão da atividade econômica em 2023, de 2,9%, foi mais intensa do que o crescimento da população, que vem se desacelerando nos últimos anos e estabelecendo um novo padrão demográfico, mais parecido com o de países ricos e mais diferente do observado em nações em estágio de desenvolvimento comparável ao do Brasil. Assim, o PIB per capita teve aumento real de 2,2% em relação a 2022.

Essa combinação de crescimento mais intenso do PIB do que da população provavelmente se manterá em 2024 (a despeito de a estimativa para a expansão da economia, de 1,5%, ser mais modesta do que o resultado de 2023), razão pela qual o PIB per capita deve registrar novo aumento. Ainda que isso venha a ocorrer, o resultado médio deverá continuar inferior ao de 2013, o recorde da série.

Mas pode estar no fim o período de forte encolhimento da renda per capita, provocado pela queda da atividade econômica no período da pandemia e pelo baixo crescimento durante longo período, que resultou na “década perdida” para esse relevante indicador socioeconômico.

Outro importante indicador das mazelas sociais do País também pode estar começando a melhorar. Trata-se da concentração de renda.

A renda vinha se concentrando pelo menos até 2022, de acordo com estudo baseado nas declarações do Imposto de Renda das pessoas físicas. O estudo, do economista Sérgio Wulff Gobetti e divulgado no início do ano pelo Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV), mostrou que, entre 2017 e 2022, a renda da elite brasileira formada por 0,1% dos declarantes com rendimento mais alto cresceu nominalmente 86%, enquanto a da base da pirâmide formada por 95% dos contribuintes teve aumento de 33% (menos da metade). Em 2022, a fatia dos mais ricos considerada no estudo era formada por 153,6 mil pessoas; a dos 95% com renda menor, por 146,7 milhões de pessoas. Nos dez anos anteriores, observara-se relativa estabilidade nos indicadores. A pandemia influenciou a distribuição de renda no mundo, como mostram instituições como o World Inequality Database (WID), que tem entre seus codiretores o economista francês Thomas Piketty. No início da pandemia, as camadas mais ricas concentraram mais renda. O WID estima que, no Brasil, entre 2019 e 2020, a fatia apropriada pelo 1% mais rico passou de 20,3% para 21,5% da renda total, e a dos 10% mais ricos, de 57,1% para 59,9%. Já a parte que coube aos 50% mais pobres encolheu de 9,7% para 8,0%. Mas o quadro pode estar mudando. Com base em outros indicadores, o WID aponta que, em 2022, a fatia da renda apropriada pela parcela formada por 1% das pessoas mais ricas do Brasil se reduzira para 19,7% do total. A dos 10% mais ricos, de sua parte, diminuíra para 56,8% do total. Já a fatia da renda apropriada pelos 50% mais pobres aumentara para 8,5% da renda total. É possível que esses números estejam prenunciando uma situação nova. A concentração, observada com mais intensidade na pandemia, pode ter sido um processo temporário, que se interrompeu. Mesmo assim, não há garantias de que a nova fase, de desconcentração, se consolidará. Melhoria dos critérios de concessão do Bolsa Família e expansão do universo de beneficiários certamente continuarão tendo papel importante na redução da concentração de renda. Outros programas públicos de distribuição de renda também contribuem para a redução dos índices de desigualdade social. Mas, como é sabido, mudanças duradouras no padrão de renda no Brasil continuam a depender de medidas mais profundas. Algumas delas já foram implementadas, embora com resultados insuficientes; outras, que há décadas aguardam decisões, continuam a engordar a lista das oportunidades perdidas. Reformas nos campos econômico e social nas últimas décadas contribuíram para melhorar a produtividade, com todas as consequências dessa melhora. Mas, como observou o economista Fernando Veloso, do Observatório de Produtividade do Ibre-FGV, “seus efeitos foram mitigados por distorções que permaneceram ou foram criadas”. Problemas que prejudicam a produtividade preexistiam às reformas e se mantêm, como as falhas no sistema de ensino, na gestão empresarial e no sistema judicial, que foram citadas por Veloso. Assim, essencial para o crescimento da economia e da renda, a produtividade continua estagnada, ou crescendo muito pouco.

