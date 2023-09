O alívio que vem com o enfado

A relevância das cerimônias cívico-militares do 7 de Setembro talvez esteja na sensação de tédio com que muitos devem tê-las acompanhado.

Público médio, desfile formal, presença dos chefes dos Três Poderes, cumprimento dos comandantes militares ao presidente da República e, ao fim, todos voltando para suas casas pacificamente são ou deveriam ser cenas quase corriqueiras. Neste ano, porém, há algo de excepcional na aparente trivialidade.

Ao contrário do que se viu em anos passados, agora ninguém precisou assistir a ameaças às instituições democráticas nem ouvir o coro vulgar de “imbrochável”. Também não houve ofensas a autoridades. Depois de um período de tormentas políticas causadas por um governo sem compromisso com a democracia, com o enfado no Dia da Independência vem uma sensação de alívio.

É sinal de vida normal. Suspeitos de terem praticado crime contra as instituições no 8 de Janeiro prestam contas à Justiça. Responsáveis por desvios de bens recebidos por funcionários públicos estão sendo investigados e alguns correm o risco de serem presos. Parlamentares participam de comissões de investigação, políticos articulam-se para conquistar ou ampliar suas fatias no poder e no orçamento público. O governo negocia e cede para assegurar condições de governar ou para agradar pessoas.

Mas, se a falta de emoções fortes nos tranquiliza, a persistência de velhos problemas, muitos velhíssimos, nos exaspera, ou deveria nos exasperar. Não houve motivos para mudarmos nossas angústias, nossas esperanças, nossos temores.

A América Latina perdeu o bonde do crescimento mundial há décadas. Sua renda per capita cresce menos do que a dos Estados Unidos desde os anos 1980. Quaisquer que sejam as explicações, e boa parte delas é bem conhecida pelos que se debruçam sobre a evolução da região, a qualidade de vida dos latino-americanos está cada vez mais distante da dos norte-americanos. Desenvolvimento desequilibrado, falta de investimentos, baixa produtividade, políticas públicas pouco eficientes são fatores de atraso apontados há décadas. E, intocados, continuam a travar o desenvolvimento.

O resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre foi até surpreendentemente positivo, com crescimento de 0,9% sobre o trimestre anterior. É possível que a expansão em 2023 alcance 3%, um resultado muito bom se se lembrar que, no fim de 2022, a melhor estimativa era de crescimento de 0,8% neste ano. A economia está melhor do que se podia prever. Mas, como sempre advertem os economistas, fatores que mais impulsionam o crescimento ao longo do tempo, como a taxa de investimentos, continuam frágeis e a expansão no presente se deve a componentes conjunturais. Não há espaço para crescimento acelerado nos próximos anos.

Depois de dois anos, os salários reais voltam a aumentar. Mas a indústria, que liderou o crescimento e a modernização da economia brasileira por muitos anos, continua a patinar. Cresce pouco, ou encolhe. O País não encontrou o meio adequado para expandir com vigor e sustentabilidade esse segmento essencial para a inserção da economia brasileira na mundial e para a geração de empregos de maiores exigência e remuneração.

Com a tranquilidade institucional que se vai reconquistando, esses temas, como outros ligados às áreas social – o sistema educacional, o sistema de saúde –, ambiental e fiscal, podem ser discutidos com a tranquilidade, o rigor e a presteza que exigem. O lançamento do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, que tem o apoio de mais de 200 organizações da sociedade civil e de uma nova Frente Parlamentar de Combate às Desigualdades, é sinal muito positivo da forte compreensão, no País, da urgência do enfrentamento eficaz das injustiças sociais.

O governo Lula encontrou um país dividido e um Congresso dominado por um grupo fortemente hostil a suas propostas e programas. Esforços no sentido de alcançar o indispensável apoio para fazer avançar seus projetos no Legislativo são legítimos. Mas o preço que o Executivo tem tido de pagar para construir esse apoio está sendo considerado, em alguns casos, excessivo até por tradicionais aliados de Lula.

Mesmo que se aceite ser essa a condição necessária para a governabilidade, nem mesmo o mais desprendido apoiador de Lula será obrigado a concordar com a forma pela qual foi anunciada a substituição da ministra do Esporte, Ana Moser. Não houve, da parte do presidente, nenhuma palavra pública de agradecimento ao trabalho que Ana Moser desenvolveu no período em que esteve no governo. A seriedade do trabalho da ex-ministra e seu compromisso com as causas sociais merecem o reconhecimento de todos os que querem um Brasil melhor. A objetividade com que Ana Moser avaliou sua demissão dá a dimensão de sua grandeza: “A política é feita de avanços em maior ou menor velocidade, mas sempre buscando avançar”, disse ela ao Estadão.

*

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO ‘O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!)’ (EDITORA TERCEIRO NOME) E PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS (JINMONKEN)