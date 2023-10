O custo da eficiência perdida

A perda da importância da indústria de transformação na economia brasileira tem sido tema de governantes, de empresários e dos que se preocupam com o futuro do País. Em razão de seu papel sobre a eficiência média da economia, por meio da difusão de seu avanço tecnológico, são frequentes os alertas para a necessidade urgente de sua recuperação. Sua influência sobre a qualidade do mercado de trabalho é, igualmente, citada, pois é o setor que oferece empregos com formalização, maior exigência de qualificação e salários mais altos. Tornar moderna e competitiva a indústria de transformação, por isso, é estratégico para o desenvolvimento nacional.

Em maio, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin publicaram no Estadão o artigo Neoindustrialização para o Brasil que queremos, no qual fazem um histórico da longa crise pela qual passa a indústria no País e apontam objetivos gerais de seu governo nesta área. Ainda não se conhecem pormenores do que será a política do governo Lula para a indústria de transformação. Desde então, novos dados acrescentaram cores mais intensas à crise do setor.

Um dos mais recentes refere-se aos investimentos necessários para a indústria de transformação retomar a produtividade que já teve. O estudo Investimento e estoque de capital da indústria de transformação – 1996 a 2021, elaborado pelo Departamento de Economia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), mostra que, por volta de 1970, a produtividade potencial da indústria de transformação brasileira correspondia a 55% da produtividade dos Estados Unidos; hoje, está em torno de 20%. Em algum momento, chegamos a pensar que caminhávamos para reduzir a distância que nos separa dos países ricos. Mas andávamos devagar há 50 anos e agora caminhamos com mais lentidão.

Não espanta, pois, que a Fiesp calcule que a indústria de transformação precisará investir o equivalente a 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos dez anos apenas para recuperar a posição que tinha na década de 1970. Isso equivale a R$ 456 bilhões por ano.

É um valor muito alto. Hoje, os investimentos da indústria correspondem a 2,6% do PIB, segundo a Fiesp. Isso não cobre nem a depreciação, estimada em 2,7%. A título de comparação, vale lembrar que os investimentos públicos do Tesouro Nacional previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024 alcançam R$ 69,7 bilhões, dos quais R$ 62,7 bilhões são do Novo PAC, o programa que o governo Lula tem anunciado como sua marca. O projeto de lei orçamentária prevê também investimentos de R$ 151,3 bilhões das empresas estatais.

Estudo publicado há pouco mais de um ano pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre a evolução da participação porcentual da indústria de transformação no valor adicionado total da economia brasileira afirma que “é avassaladora a sua progressiva perda de importância”. Os números comprovam a afirmação: em 1990, a indústria participava com 18% do valor adicionado; em cerca de 30 anos, a participação caiu para apenas 12%.

Além de perder peso na economia, a indústria perde também eficiência. Dados do Observatório de Produtividade Regis Bonelli, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, mostram a recuperação da produtividade no País por dois trimestres seguidos, após sete trimestres de baixa. É uma boa notícia, sem dúvida. Mas, quando se examina o desempenho dos diferentes setores, o que se constata é a exuberância da evolução da eficiência agropecuária (a produtividade cresceu 23,5% no primeiro trimestre e 21,5% no segundo), enquanto a da indústria teve desempenho bem mais modesto (aumento de 0,6% e de 3%, respectivamente).

Novas tecnologias, como inteligência artificial, robótica, computação nas nuvens e softwares avançados, sem dúvida têm poder para fazer crescer exponencialmente a produtividade. Elas também podem promover mudanças agudas nas formas de produção e de organização do trabalho, para as quais nem todas as empresas ainda estão adequadamente adaptadas. Mas é importante observar que a adoção de novas técnicas transformadoras do modo de fazer as coisas não é imediata nem universal.

Em países como o Brasil, que por alguma razão estão ficando para trás na corrida pela competitividade, a adoção pode ser ainda mais lenta e ainda mais limitada. Mas há medidas de efeito amplo, as chamadas políticas horizontais, que igualmente podem impulsionar a modernização do parque produtivo, como um sistema tributário menos complexo e condições de financiamento mais favoráveis aos tomadores de empréstimo, para citar dois exemplos de medidas lembradas pelo estudo da Fiesp para melhorar o desempenho da indústria de transformação. A capacitação da força de trabalho é também fator essencial. Isso significa um sistema de ensino que, entre seus objetivos, tenha o de acompanhar as mudanças e as novas necessidades da economia brasileira.

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!) (EDITORA TERCEIRO NOME) E PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS (JINMONKEN)