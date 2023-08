O livro, um objeto inútil?

A aula como uma grande TV. A ideia parece encerrar uma fórmula pedagógica eficaz e moderna, que combina ensino e entretenimento. Nessa nova forma de ensinar anunciada pelo secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, “o livro tradicional sai”. Por isso, o governo paulista abriu mão da possibilidade de receber gratuitamente 10 milhões de exemplares de livros didáticos para alunos do ensino fundamental 2 (6.º ao 9.º ano). A partir de 2024, nessa grande TV, slides em Power Point substituirão o livro. Será material “mais assertivo”, garantiu Feder ao Estadão. Terá figuras, jogos, imagens 3D, exercícios. Os alunos poderão clicar em links, abrir vídeos, navegar por museus.

Mais divertido será, sem dúvida. Educadores experientes e especialistas duvidam, porém, de que a diversão propiciada por esta TV-sala de aula possa substituir o que se aprende quando se tem à mão um livro ao qual se pode recorrer para recordar a lição, aprofundar o conhecimento ou abrir novos horizontes do saber. A eventual impressão das telas, pouco provável na maioria das escolas, por falta de equipamento e material, não compensaria a ausência do livro.

Ao justificar a decisão, Feder afirmou que o material distribuído pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), do Ministério da Educação, estava “mais raso, mais superficial”. Os livros foram selecionados durante o governo do qual fazia parte o atual governador paulista, Tarcísio de Freitas, mas pode haver algum fundamento na crítica de Feder ao programa em vigor há oito décadas. Também pode haver alguma intenção modernizadora nessa ideia estranha.

Mesmo assim, a mudança inopinada denota mais intenção política do governo paulista (chefiado por um bolsonarista e potencial candidato presidencial em 2026) de manter distância do governo federal (que tem à frente o petista Lula) do que genuíno interesse em melhorar a qualidade do ensino. Uma aula de História sobre Hebreus, persas e fenícios nesse modelo TV-Power Point, por exemplo, tem 24 telas, mas apenas 11 são de conteúdo. As demais se dividem em apresentação, exercícios, resumo e referências. É difícil imaginar como essas telas possam suprir satisfatoriamente a dispensa do conteúdo de um livro.

É risível, se não preocupante, por isso, a afirmação de que esse tipo de material é “mais assertivo” que o livro. Só pode ser assertivo no sentido exposto por Feder, de que, com a decisão de tirar os livros das escolas, evita-se emitir aos professores “dois comandos” a respeito do material a ser utilizado em aula, se o livro ou o material digital, o que os deixava “confusos”.

Se um professor não souber distinguir qual o material mais adequado para utilizar em sala de aula, melhor que ele não esteja lá. Por isso, a declaração do secretário ou desrespeita o professor ou esconde outras intenções. Para a entidade representativa dos docentes do Estado (Apeoesp), a intenção da Secretaria da Educação é impor um “pensamento único a professores da rede estadual de ensino, contrariando a liberdade de cátedra e o princípio da liberdade de ensinar e aprender”. A adoção do comando único pretendida por Feder não é isso?

Esse risco foi apontado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) ao instaurar um inquérito civil para investigar a decisão do governo paulista. O Grupo de Atuação Especial de Educação do MPSP cita, entre as razões para a instauração do inquérito, “a potencial restrição da liberdade de cátedra dos professores, diante da provável limitação de escolha e padronização do material a ser disponibilizado pelo Estado de São Paulo em comparação com a pluralidade dos títulos disponíveis no PNLD, com a possível violação aos princípios constitucionais de liberdade de ensinar e do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas”. O MPSP expõe o fulcro da mudança.

A experiência internacional mostra que, se é necessário combinar métodos analógicos e digitais, a mudança deve ser gradual e acompanhada de adaptações na infraestrutura das escolas, na formação de professores e nas propostas pedagógicas. A velocidade e os meios adequados para essa mudança ainda não são consensuais. Há pouco, a Unesco sugeriu banir celulares das salas de aula. E a realidade de cada país não pode ser ignorada. No Brasil, a pandemia evidenciou a disparidade da disponibilidade de recursos eletrônicos nos lares e a precariedade da estrutura tecnológica nas escolas.

Países que mais haviam avançado na modernização de sua rede de ensino com a incorporação da tecnologia digital em grande escala e profundidade agora voltam gradualmente para o material didático impresso. A Suécia é o caso mais notório. “Novas descobertas na ciência cognitiva mostram que os alunos aprendem mais quando leem em um livro do que em um tablet”, disse a ministra sueca da Educação, Lotta Edholm, em entrevista para este jornal.

Como afirmou o Estadão em recente editorial, referindo-se à decisão do governo de São Paulo de retirar livros da sala de aula, “nenhuma criança ou adolescente merece ser vítima de tamanha irresponsabilidade”.

*

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!) (EDITORA TERCEIRO NOME) E PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS (JINMONKEN)