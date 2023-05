Um futuro fascinante. Ou perturbador?

Refletir sobre o futuro do Brasil pode ser perturbador, mas também pode ser um exercício fascinante. O relatório do Banco Mundial sobre clima e desenvolvimento para o País divulgado há dias nos causa essas sensações conflitantes. Mostra-nos o que fizemos e, sobretudo, o que deixamos de fazer ao longo das gerações e indica-nos o que podemos ganhar com nossas respostas aos desafios ambientais à nossa frente e que se intensificarão daqui em diante. Podemos andar mais depressa que outros países no rumo de uma sociedade menos desigual e de uma economia mais competitiva e inclusiva, como queremos, ou continuar atrás na corrida pela modernidade, como estamos. E precisamos fazer escolhas cujas consequências poderão demorar para surgir, ao mesmo tempo que temos de enfrentar problemas políticos, econômicos, sociais, culturais e de outras naturezas que exigem respostas imediatas, muitas delas urgentes.

O peso do desastre que foi o governo Bolsonaro continua a turvar o ambiente social e político. Mais de quatro meses depois da posse de Lula na Presidência da República, malfeitos da gestão anterior continuam a dominar o noticiário político e a assombrar a sociedade. Tentativa de golpe por bolsonaristas, joias e presentes não declarados à Receita Federal, falsificação de atestados de vacinação envolvendo figuras próximas a Bolsonaro e o próprio ex-presidente são eventos que vão, em sequência, mostrando a natureza amoral de um governo que nunca teve rumo nem projetos para o Brasil. Nesse ambiente deteriorado por práticas passadas e revelações recentes, discussão séria sobre o País e suas necessidades presentes e futuras não encontra espaço adequado.

A ação política do governo não tem ajudado. Experiente, Lula soube conter excessos verbais que alimentaram dúvidas sobre sua capacidade de repetir as gestões anteriores. Mas, no plano político-parlamentar, o governo tem mais problemas do que os previstos. A ampla articulação partidária de que resultou a composição de seu Ministério, com integrantes que sempre estiveram distantes das teses petistas, foi justificada como necessária para a formação de uma base consistente no Congresso Nacional.

Na semana passada, vários partidos com integrantes no Ministério votaram, majoritariamente, contra o governo no primeiro teste de confiabilidade da base governista. Decretos de Lula que modificam o Marco do Saneamento foram derrubados por 295 votos contrários e 136 a favor. Todos os 48 deputados do União Brasil – com quatro ministros (uma, a do Turismo, de saída do partido) – votaram contra. Dos 32 deputados do MDB, que controla três ministérios, 31 votaram contra; e do PSD, com três ministros, dos 27 presentes 20 foram infiéis ao governo. A equipe política de Lula parece ter falhado. O presidente precisou entrar pessoalmente nas discussões com os partidos aliados. É decisão sábia, pois haverá votações muito mais importantes, como a do arcabouço fiscal e a da reforma tributária, entre outras.

O ambiente econômico, de sua parte, está longe de ser tranquilo. A lenta desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em abril é um bom sinal, mas não representa garantia de que os próximos meses serão melhores. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deixou claro o que pensa ao decidir manter os juros básicos (Selic) em 13,75% ao ano, uma das taxas mais altas do mundo.

Nem o anúncio do arcabouço fiscal ajudou. O comunicado do Copom referiu-se a “incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional” para justificar sua decisão. E, pior, deu a entender que a Selic não cairá no futuro próximo ao afirmar que, “apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

Quanto à atividade econômica, embora alguns analistas se mantenham cautelosos, com projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abaixo de 0,5% no ano, algumas instituições já projetam expansão de até 1,8%. Mesmo o cálculo mais otimista, porém, é baixo para os padrões históricos do Brasil e reforçam a estagnação em que o País mergulhou há anos.

O futuro, adverte-nos o Banco Mundial, poderá ser melhor se soubermos corrigir erros acumulados no passado, como baixa produtividade, pouca competição, baixa capacidade do capital humano, sistema tributário ineficiente, profunda desigualdade social e infraestrutura deficiente a despeito de sua evolução recente. Mesmo assim, o Brasil está em situação privilegiada no mundo que caminha para a rápida descarbonização da economia, por causa de sua baixa dependência de combustíveis fósseis e alta disponibilidade de água. Mas nada será fácil. Ações econômicas abrangentes, reformas estruturais, incentivos eficazes para famílias e empresas caminharam no rumo de economia mais limpa sintetizam imensas tarefas sobre as quais poucos, dentro ou fora do governo, parecem estar refletindo.

*

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO ‘O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!)’ (EDITORA TERCEIRO NOME)