Velho, sem ter sido jovem

Ainda que tentador, anuir à ideia de que este tornou-se um país das oportunidades perdidas denotaria um conformismo infrequente entre pessoas preocupadas com o futuro. É verdade que motivos não faltam para estimular-nos a admitir que, como país, mal temos conseguido sair do lugar em desenvolvimento, competitividade, busca de uma sociedade menos desigual. Mas, mesmo com indicações fortes de que perdemos tempo demais para começar a construir o futuro, como demonstram alguns números do Censo Demográfico 2022, ainda temos caminhos a percorrer para escapar do que se pinta como nosso destino medíocre. Ainda não perdemos tudo.

Alguns dados do Censo 2022 são surpreendentes. Talvez o mais destacado deles seja a taxa média de crescimento anual da população, que entre 2010 e 2022 ficou em 0,52%, a primeira abaixo de 1% e a menor registrada deste o primeiro Censo nacional, de 1872. Entre 1950 e 1960, a população crescia à média de praticamente 3% ao ano. Desde então, a taxa anual de aumento da população vinha se reduzindo, até chegar a 1,17% entre 2000 e 2010. A variação aferida no Censo mais recente é semelhante à de países desenvolvidos.

Quase tão surpreendente é o total de pessoas que vivem no País. Há algum tempo, o IBGE estimara que a população estaria hoje em 214 milhões de pessoas. O Censo 2022 constatou uma população bem menor, de 203,1 milhões de pessoas. É uma diferença de mais de 10 milhões de pessoas. As razões para tamanha discrepância ainda não estão claras.

Dados mais detalhados, como a distribuição da população por idade, não foram divulgados. Mas é muito provável que tenha aumentando proporcionalmente a fatia dos mais idosos, enquanto a da população em idade de trabalho tenha diminuído, ou estagnado.

Esse quadro caracterizaria o fim, ou o começo do fim, do que os demógrafos chamam de bônus demográfico. É o período em que a parcela de pessoas em idade de trabalho é crescente ou suficientemente ampla para assegurar o sustento das crianças e dos mais idosos. É nesse período que os países podem crescer mais depressa. Em outras palavras, o fim do bônus indica o envelhecimento da população e, por conseguinte, a perda de vigor de um país para crescer. Seria como se, sem ter aproveitado sua juventude, o Brasil já estivesse envelhecendo.

O demógrafo e sociólogo José Eustáquio Diniz lembrou, em entrevista ao Estadão, que “não há experiência histórica de um país que antes envelheceu e depois enriqueceu”. Casos como os do Japão e da Coreia do Sul foram citados por Diniz para reforçar sua afirmação.

O Brasil é um país que envelhece ostentando péssimos índices de eficiência produtiva. Na classificação do Institute for Management Development (IMD) sobre competitividade, o Brasil aparece em 61.º lugar entre 64 nações. O IMD apenas reafirma o que já sabemos há muito tempo, mas acrescenta mais um peso aos desafios demográficos do País na caminhada para o progresso.

O crescimento da produtividade agregada da economia brasileira foi muito modesto entre 1995 e 2022: de apenas 0,8% ao ano, de acordo com o Observatório da Produtividade Regis Bonelli, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Na indústria de transformação, a produtividade caiu à média anual de 0,4%, o que explica boa parte do declínio desse segmento essencial da economia brasileira nos últimos anos.

Entre os dois últimos Censos, muito do que o Brasil conseguiu avançar em períodos anteriores foi colocado em risco. A democracia, a redução das desigualdades e até o controle da inflação, além do conhecimento científico, foram ameaçados. Políticas públicas destroçadas no período 2019-2022 foram ou estão sendo refeitas, mas a economia cresce pouco, a gestão fiscal do governo Lula continua a enfrentar resistências e até a gerar incertezas e o País ainda mostra traços fortes de desunião.

Mas é provável que ainda reste uma janela do bônus demográfico. Aproveitá-la será indispensável para tornar melhor o futuro do País. A questão óbvia a ser enfrentada com vigor e competência está na educação. O atraso nesse campo é agudo. Em testes internacionais, o desempenho de estudantes brasileiros com 15 anos fica sempre bastante abaixo da média dos países desenvolvidos e até de alguns vizinhos latino-americanos. São jovens que terão dificuldades para participar plenamente da sociedade. Seu baixo desempenho tende a comprometer o desejado aumento da eficiência da economia brasileira.

Trata-se de problema sempre citado e quase nunca resolvido. Mas ainda temos a possibilidade de encaminhar sua solução. Há propostas de instituições privadas que construíram sua respeitabilidade com estudos e diagnósticos competentes. Com certeza há pessoas igualmente competentes e sérias em funções públicas. O que dirão de nossa geração amanhã os jovens de hoje, se não fizermos agora o que já deveríamos ter feito?

JORNALISTA, É AUTOR, ENTRE OUTROS, DO LIVRO O SÚDITO (BANZAI, MASSATERU!) (EDITORA TERCEIRO NOME) E PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS NIPO-BRASILEIROS (JINMONKEN)