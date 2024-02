A saída da crise de 2008, “marolinha” ou não, foi crítica para a credibilidade das políticas industriais. O financiamento direto via emissão de títulos do Tesouro Nacional, numa escala absolutamente inédita, e o subsídio de crédito construído em torno da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) produziram muito descrédito no campo fiscal e grandes críticas com respeito à eficiência do instrumento de crédito utilizado. Conquanto o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tivesse as melhores condições técnicas para articular a política de investimento, o que ocorreu foi uma avalanche de crédito barato, e não uma estratégia de desenvolvimento.

A proposta da Nova Indústria Brasil é ancorar o financiamento em créditos do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com suporte da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). A abordagem setorial parece um avanço, por ser aderente ao momento da inserção no mercado nacional e internacional que vivemos. O foco está em alimentos, medicamentos, vacinas, equipamentos médicos e equipamentos de defesa. Além disso, temas mais transversais, como a transformação digital da indústria, a transição energética e a descarbonização da cadeia produtiva e o bem-estar nas cidades, também ganharam destaque.

Nos últimos dias, em articulação com a nova política, o governo federal promoveu a criação das Letras de Crédito do Desenvolvimento (LCDs). Esses documentos podem ser emitidos pelo BNDES e por outros bancos de desenvolvimento, com previsão de benefício tributário similar ao hoje concedido às Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), bem como às debêntures de infraestrutura. Note-se que há limites estritos ao quantitativo anual de emissões, o que é um problema, mas denota controle do processo.

A iniciativa é digna de aplausos. O BNDES tem toda condição de levantar recursos no mercado e não precisa que o Tesouro Nacional coloque seus próprios títulos para financiar os repasses de recursos ao banco. As fragilidades que estes movimentos de financiamento via Tesouro trouxeram para a política fiscal ficaram mais do que evidentes e trouxeram grandes incertezas ao mercado. Repetir seria um grave erro.

A nova política industrial não é ainda uma realidade de fato, porque muitas questões permanecem em aberto. Mas o anúncio de um instrumento de crédito novo e incentivado é um importante indicador de que erros do passado foram compreendidos. O Brasil tem muito a caminhar com a indústria, mas a reinvenção das políticas de desenvolvimento é a via de trabalho que melhor constrói o futuro.