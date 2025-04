Opinião | O tarifaço do Dia do Delírio

O segundo ponto é uma questão do longo prazo. O protecionista dos mercados internos está no centro do próprio desenvolvimento capitalista, sendo sua primeira versão a proteção contra a supremacia competitiva inglesa nos desdobramentos da revolução industrial. Mas o mundo passou décadas buscando construir uma institucionalidade internacional que impedisse medidas unilaterais.

Do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (Gatt) à formação da Organização Mundial do Comércio (OMC), com firme liderança americana, um acordo comercial multinacional logrou estabelecer mínimas condições de políticas comerciais, reduzindo a tendência a guerras e ao protecionismo. Trump ateou fogo às instituições e a mecanismos que conseguiram dar equilíbrio ao comércio internacional, possibilitando seu crescimento. Por absurdo, Trump preparou o campo de batalha não apenas para suas próprias tarifas, mas legitimou as tarifas retaliatórias de parte de outros países, estabelecendo um clima de guerra comercial global inédito.

A introdução da Tarifa Base Universal, combinada com alíquotas elevadas para países com superávits comerciais ou barreiras não tarifárias contra produtos americanos, amplia o escopo do protecionismo. Mas o mais estranho é que Trump não parece definir parceiros, uma vez que a nova política não poupa sequer aliados históricos, como Canadá, União Europeia e Japão. Todos são inimigos dos Estados Unidos da América.

Um terceiro aspecto, o mais complexo, é que o “Dia da Libertação” detonou as expectativas no mercado financeiro. Os principais índices de ações das bolsas americanas derreteram, espelhando as enormes incertezas sobre o comportamento das grandes corporações e sobre a reação dos outros países aos negócios destas. As bolsas asiáticas e europeias experimentaram queima de capital de grande magnitude e justamente as grandes da economia digital foram as mais afetadas.