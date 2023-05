Lá se foi outro banco dos EUA

A atuação das autoridades monetárias dos Estados Unidos evitou impactos ainda mais desastrosos do colapso de mais um banco regional americano, o First Republic Bank. O banco central (o Fed) “convidou” as maiores instituições bancárias do país a comprar os ativos e os depósitos do banco californiano, e o JP Morgan Chase acabou concordando em ficar com eles. Essa foi provavelmente a melhor solução, nas circunstâncias, pela rapidez com que o acordo entre o Fed e o Morgan foi alcançado.

Como se sabe, porém, esse não foi o primeiro episódio de iliquidez de casas bancárias nos EUA e na Europa neste ano. Dois outros bancos americanos faliram e, de forma emblemática, um dos dois maiores bancos suíços, o Credit Suisse, teve que ser comprado pelo outro, o UBS, para evitar sua derrocada.

A expectativa de muitos era que a crise ficaria restrita a esses episódios. A preocupação voltou a aumentar – e está refletida no comportamento dos mercados financeiros nos últimos dias – com a necessidade de se buscar uma solução para o First Republic, que era o 12.º maior banco no seu país. Uma das razões para que os três bancos americanos tivessem entrado numa situação complicada foi seu modelo de negócios, que não se adaptou bem ao aumento dos juros.

Crises no setor financeiro em geral não são resolvidas rapidamente, e hoje o sistema mostra fragilidades que podem acentuar os problemas, em especial a concentração bancária, como afirmou Jose-Luis Peydró, professor do Imperial College, de Londres, e consultor do Banco Central Europeu, em entrevista ao Estadão. Além disso, lembrou ele, o endividamento global é elevado, o que pode significar risco para os fundos de investimento.

Acende-se, portanto, a luz de alerta no sistema bancário. Renova-se o apelo para que os bancos centrais e os dirigentes das instituições financeiras, além de investidores e especialistas, busquem novas formas de identificar riscos de liquidez. Quanto mais cedo forem apontadas quaisquer dificuldades, será, obviamente, melhor para o setor e para toda a economia. A ansiedade em relação aos mecanismos de acompanhamento e fiscalização dos bancos é cíclica. Dominou os debates durante a crise financeira de 2008, para citar o exemplo mais recente.

A crise poderá chegar ao Brasil? Dirigentes do Banco Central repetiram nas últimas semanas que o sistema bancário por aqui é sólido. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assegurou na semana passada que “o Brasil não tem crise de crédito” e que “nós não temos o problema e a fragilidade do sistema bancário americano, como a gente viu com o Silicon Valley Bank”, em referência ao primeiro banco americano a entrar em colapso neste ano.

Infelizmente, se a crise se prolongar ou atingir outros bancos internacionais, ela chegará, sim, ao Brasil pela piora das condições financeiras globais, pela recessão que poderá ser desencadeada e pela redução nos investimentos produtivos vindos de outros países. Governo e todos os participantes do mundo econômico precisam estar em alerta para minorar a contaminação da economia brasileira, como aconteceu em outros episódios.