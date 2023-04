Lei das Estatais protege o governo

O governo de Lula da Silva está disposto a torpedear a Lei das Estatais (Lei 13.303/2016) no Congresso e no Supremo Tribunal Federal (STF). Já em dezembro do ano passado, seguindo as orientações da então equipe de transição, a bancada do PT na Câmara dos Deputados apoiou o projeto de flexibilização da Lei das Estatais, que altera, entre outros pontos, a quarentena de quem tenha atuado em campanha eleitoral para assumir cargo de administrador ou conselheiro de empresa pública ou sociedade de economia mista. O prazo atual é de três anos. A proposta, que agora tramita no Senado e também diminui restrições para cargos nas agências reguladoras, reduz a quarentena para 30 dias.

Por sua vez, a Advocacia-Geral da União (AGU), representando a União, manifestou-se no STF pela inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei das Estatais contestados pelo PCdoB na Adin 7331. Segundo a AGU, as restrições estabelecidas em 2016 pelo Congresso violariam “a proporcionalidade e a razoabilidade na medida em que presumem a má-fé dos indivíduos a que se refere”.

Recentemente, o ministro do STF Ricardo Lewandowski proferiu liminar para suspender a quarentena de 36 meses, para diretores e conselheiros de estatais ou empresas de economia mista, de quem atuou “como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”. Segundo o relator da Adin 7331, a proibição deve se restringir “àquelas pessoas que ainda participam de estrutura decisória de partido político ou de trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral”. Como se vê, a liminar de Ricardo Lewandowski, que está pendente de análise pelo plenário da Corte, foi ainda mais permissiva que a proposta aprovada pelos deputados.

É um grande equívoco o Poder Judiciário interferir em legislação constitucional, simplesmente porque algum ou mesmo vários ministros do STF possam discordar das restrições aprovadas pelo Congresso. O Poder Legislativo tem competência para definir critérios e condições para os cargos nas estatais e empresas de economia mista.

Mas é também um imenso equívoco – explícita ingenuidade política – o Palácio do Planalto imaginar que sairá fortalecido com o fim ou a diminuição das restrições para políticos em estatais e empresas de economia mista. Essas limitações legais ajudam o governo a pôr limites no apetite dos partidos políticos por cargos públicos. É do interesse do Centrão, e não do Executivo federal, ter mais postos disponíveis na estrutura da administração federal.

Um governo sério só tem a agradecer a existência da Lei das Estatais, uma vez que ela lhe permite fazer indicações técnicas e, assim, implementar suas políticas públicas. Lula e o PT, no entanto, empenham-se em abrir espaço na máquina pública para apadrinhados de partidos fisiológicos. Ao não aprenderem com os erros do passado, atuam diretamente contra o presente e o futuro de seu próprio governo. Eis o custo de se negar a história.