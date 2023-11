Lições do caos em São Paulo

O caos que se instalou em São Paulo desde as tempestades da semana passada é inaceitável. Milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica em suas casas por dias. A Defesa Civil registrou cerca de 100 desabamentos, e ao menos 8 pessoas perderam suas vidas.

A quantidade de municípios atingidos corrobora a versão da Enel, para quem os eventos da última sexta-feira tiveram magnitude incomum, muito acima do que os institutos meteorológicos previam. Segundo a empresa, rajadas de vento de até 105 km/h derrubaram mais de 100 quilômetros de cabos de média tensão.

Os danos são múltiplos e incalculáveis e, para as famílias que perderam parentes, irreversíveis. Não basta lamentar. É preciso atuar em múltiplas frentes, priorizando a recomposição dos serviços, a investigação das causas, a apuração de responsabilidades e a elaboração de soluções que reduzam o impacto e a recorrência de eventos trágicos como este.

É muito comum, infelizmente, que este tipo de episódio seja terreno fértil para o mais rasteiro oportunismo político e para o nascedouro de ideias ruins, rapidamente abandonadas quando uma nova tragédia passa a dominar o noticiário. Para evitar perda de tempo, é preciso lembrar que a Constituição atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre energia elétrica.

Assim, qualquer lei ou iniciativa estadual ou municipal que invada essa competência e imponha novas obrigações às empresas, como o enterramento obrigatório dos cabos, não terá qualquer validade e será facilmente derrubada na Justiça – como já foi no passado recente.

A antipática sugestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, de criar uma contribuição voluntária para custear a medida, não tem chance de prosperar, tanto que ele mesmo voltou atrás. Mesmo que proposto pelas vias adequadas, enterrar toda a fiação é economicamente inviável. Pode ser um recurso a ser adotado em regiões mais críticas, mas não é infalível nem imune a blecautes. Requer um investimento vultoso, até nove vezes maior que o cabeamento aéreo, e resultará em contas de luz muito mais elevadas.

Se o prefeito Ricardo Nunes quer ser realmente útil e até revolucionário, poderia muito bem cumprir sua função de cuidar adequadamente da zeladoria da cidade. Mais de mil árvores caíram na rede elétrica. Poda e manejo são tarefas exclusivas do município, não da concessionária de energia, que pode, inclusive, ser responsabilizada judicialmente caso o faça sem autorização.

Por óbvio, o serviço de distribuidoras de energia como a Enel SP está sujeito a intempéries fora de seu controle. Entretanto, uma vez que eventos como este se materializam, as empresas têm a obrigação de recompor a eletricidade o mais rapidamente possível, com total prioridade ao transporte público e às regiões onde há maior concentração de hospitais.

Há que reconhecer que a empresa conseguiu restabelecer a energia nas escolas em que foi aplicado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dito isso, não é razoável que parte considerável da população atendida pela distribuidora fique cinco dias inteiros sem luz.

O transtorno foi público e notório, mas cabe unicamente à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apurar se a Enel SP foi negligente no restabelecimento do serviço. O caso deve ser alvo de processo público de fiscalização, assegurando à empresa o amplo direito de defesa. A aplicação de sanções e multas só pode ocorrer ao final da tramitação desse processo.

Como sugeriu a Aneel, a criação de um plano de contingência para garantir o pronto restabelecimento de energia em momentos de crise, com cooperação de distribuidoras de grupos diferentes e compartilhamento de equipes técnicas que atuam em campo, pode ser uma boa solução. Investimentos em tecnologias que modernizem as redes e sua forma de operação podem ampliar a resiliência do sistema de forma mais ampla, eficaz e barata.

Eventos climáticos extremos têm sido frequentes e não são exclusividade de São Paulo. É preciso se antecipar a eles e unir esforços para enfrentá-los de forma mais efetiva e menos midiática.