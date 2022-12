Lobby com regras

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei regulamentando a atuação de empresas, movimentos sociais e entidades para influenciar decisões de órgãos públicos, popularmente conhecida como “lobby”.

O termo vem do inglês para “saguão”, onde representantes da sociedade civil abordavam políticos para defender seus interesses. Ainda que no Brasil a prática seja mais antiga que a República, a sua compreensão no imaginário popular é eivada de ambiguidades. Confunde-se abuso de poder, corrupção ou tráfico de influência com o exercício da persuasão ou da pressão para que interesses legítimos se façam ouvir pelo Poder Público. No Brasil, já há leis criminalizando o lobby “mau”, por assim dizer, mas falta uma regulação do lobby “bom”.

Trata-se de um passo crucial para a compatibilização da democracia brasileira às melhores práticas internacionais. Há décadas dormitam propostas no Congresso – sugerindo um interesse de parte da classe política em manter essa atividade na surdina. O tema ganhou especial relevância desde que o Brasil oficializou sua intenção de integrar a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo ela, a regulação é necessária para afastar o risco de monopólio de influência de grupos estreitos, assim como influências ilícitas, e para fortalecer a participação popular na elaboração de políticas públicas. Ainda segundo a OCDE, a regulação deve obedecer a três princípios: a transparência – garantindo o conhecimento público da intenção dos lobistas e seus beneficiários –; a integridade – exigindo a conduta ética de lobistas e autoridades e a prevenção de conflito de interesses e uso indevido de informações privilegiadas –; e o acesso – assegurando canais de representação a toda a sociedade.

O texto aprovado consolida contribuições recebidas pelos parlamentares na forma de emendas apensadas ao PL 1.202/07, de autoria do deputado Carlos Zarattini (PT-SP). O projeto – o mais amplo e amadurecido, inspirado na lei norte-americana, a mais antiga normatização do lobby – propõe um cadastramento dos lobistas, que se obrigam a prestar contas de suas atividades, e cria um regime de responsabilização de agentes públicos e pessoas jurídicas titulares do interesse representado.

O projeto será apreciado pelo Senado, que pode e deve debater aprimoramentos. O PSOL, por exemplo, o único partido a votar contrariamente, adverte contra a normalização de práticas questionáveis, como a possibilidade de uma empresa pagar hotéis e viagens a agentes públicos. Algumas entidades questionam uma tipificação excessivamente subjetiva de infrações que daria poder a autoridades contrariadas para castigar seus críticos. A extensão do lobby ao Poder Judiciário é também questionável, dado que nessa esfera a defesa de interesses já tem o trilho bem definido do processo judicial.

Essas e outras questões merecem atenção. Mas, de um modo geral, a aprovação tem a virtude de encaminhar a regulação de um instrumento de representação e defesa de interesses essencial às democracias maduras.