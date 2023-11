O sonambulismo cívico é tão nefasto para a democracia quanto o poder perverso do corporativismo, do clientelismo e da corrupção. O País está pagando um preço altíssimo por este desinteresse pela política. A inação daqueles que “não estão nem aí” para a política permitiu que as corporações capturassem o Estado e moldassem as leis de acordo com seus interesses particulares.

A reforma tributária ilustra bem essa perversidade. A pressão do corporativismo empresarial desvirtuou a reforma tributária no Congresso, criando inúmeros regimes especiais que distorceram o propósito da reforma de simplificar as regras. A complexidade do sistema vem drenando a competitividade das empresas e colocou o País no topo do ranking mundial de contencioso tributário: algo em torno de 70% do PIB, quando a média dos países desenvolvidos é de 0,28% do PIB. O corporativismo empresarial custa caro para a sociedade. Os subsídios e as isenções fiscais custam mais de R$ 500 bilhões por ano; as políticas protecionistas e a reserva de mercado obrigam o brasileiro a pagar mais caro por produtos como carros, telefones e computadores que os demais consumidores de países emergentes.

Uma sociedade desengajada da política gera dois males. O primeiro é aumentar o apetite insaciável do corporativismo estatal por privilégios; o segundo é castigar o povo com serviço público de péssima qualidade. O Poder Judiciário tornou-se o mais caro do mundo: ele custa aos cofres públicos 1,4% do PIB. O corporativismo do Judiciário desrespeita a própria lei. Os benefícios e privilégios que complementam os salários da elite da Justiça ultrapassam o limite do teto constitucional da remuneração do servidor público.

E qual é o resultado prático da Justiça mais cara do mundo para a população? Segundo o ranking do World Justice Project, o Brasil tem a segunda pior justiça criminal do mundo no quesito de imparcialidade. A Justiça do Trabalho é uma aberração à parte. Ela simplesmente ignora a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional. Suas decisões descabidas transformaram o Brasil em recordista mundial de contencioso trabalhista. Mais da metade das ações no Supremo Tribunal Federal (STF) são reivindicações para fazer valer a lei que a Justiça do Trabalho ignora. A insegurança jurídica é fruto de uma Justiça que não respeita as leis.

O corporativismo do Poder Legislativo custa caro para o País. As despesas, os privilégios e benesses concedidos aos parlamentares tornaram o Congresso no segundo mais caro do mundo. Além de caro, os parlamentares abocanham bilhões de reais do dinheiro público para alimentar o clientelismo político. Emendas PIX, orçamento secreto e outras artimanhas são inúmeras maneiras criativas de irrigarem seus redutos eleitorais com dinheiro público sem nenhum critério de transparência, como mostrou o Estadão sobre as emendas de um deputado (hoje ministro) para asfaltar a estrada que chega à sua fazenda.

O corporativismo sindical reina no Poder Executivo. Ele luta para voltar a contribuição sindical obrigatória, que havia sido sepultada na reforma trabalhista, e busca restringir a abertura do comércio nos domingos e feriados. A boiada do corporativismo político voltou a invadir as empresas estatais e a ocupar cargos de direção. O resultado está estampado no rombo das estatais, que está estimado em R$ 4 bilhões em 2023. Os reajustes generosos para o corporativismo estatal contribuíram para o rombo do déficit público, que excedeu R$ 30 bilhões do que havia sido estimado pelo governo.

No País das capitanias das corporações, o setor privado é a vaca leiteira que paga a conta dos privilégios do corporativismo. E o povo? Num país onde o Estado arrecada 37% do PIB, gasta 36% com o custeio da máquina pública, pessoal, benefícios, aposentadoria, e sobra apenas 1% para investimento público, não tem espaço para o povo. Na próxima vez que você disser que não se importa com a política ou justificar a sua apatia política por causa das regras de compliance da sua empresa, lembre-se da frase do economista Arnold Toynbee: “O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam”.

Quer transformar a sua indignação cívica em ação? Comece a trabalhar para mudar a realidade da sua cidade nas eleições de 2024. É por meio da participação política e do engajamento cívico que podemos apoiar bons candidatos e salvar a democracia das pragas que vêm devorando o Estado de Direito: o poder do corporativismo que criou o Estado ineficiente; a insegurança jurídica e a imprevisibilidade do entendimento das leis que destruíram a confiança nas regras do jogo; a excessiva intervenção do Estado no mercado que nutre o capitalismo de compadrio e fortalece o clientelismo político; o falso moralismo do identitarismo que se infiltrou nas escolas, na mídia e nas redes sociais, minando o pensamento crítico, a pluralidade de ideias e a liberdade de expressão.

A democracia é um esporte de ação. Sem o ativismo cívico, a democracia degenera e a liberdade perece.

*

CIENTISTA POLÍTICO, AUTOR DO LIVRO 10 MANDAMENTOS – DO BRASIL QUE SOMOS PARA O PAÍS DE QUEREMOS, FOI CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA