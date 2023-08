Modesta proposta para lidar com a direita radical

Em tempo de sobressaltos, o mais recente acaba de vir da vizinha República Argentina, cujas primárias eleitorais nos obrigaram a debruçar sobre um termo – anarcocapitalismo – até então marginal ou só conhecido por alto. Intuitivamente, sabemos que pertence à constelação da extrema direita, à qual acrescenta toques de crueldade, como a ideia de que a liberdade absoluta do indivíduo, posto no centro de tudo, supõe ou legitima o comércio dos seus órgãos. Uma “modesta proposta” que lembra não só um capitalismo pré-keynesiano, mas, ainda antes, o mundo setecentista satirizado por Swift, em que crianças pobres serviriam de repasto aos ricos e, assim, deixariam de pesar sobre suas famílias.

A teratologia, que não convém subestimar, é evidente. Faz-se acompanhar de um conjunto extremo de medidas, como a extinção do banco central ou a apologia de um Estado radicalmente mínimo, no qual se proscrevem expressões que recordem ou mencionem “justiça social”. Temos aí sintomas de transições perturbadoras, que marcam o interregno entre o mundo de ontem, que conhecíamos em grandes linhas, e um outro que mal podemos entrever. A reprodução tranquila das democracias liberais, proclamada há apenas algumas décadas, não mais está garantida. Defendê-las, fazer valer suas normas e instituições, tem sido o drama que se repete um pouco por toda parte em cada rodada eleitoral e em cada situação crítica.

Não se sabe muito bem como e quando o gênio escapou da garrafa, e a única certeza é de que a ela não retornará tão cedo. Multiforme, dotado de sete fôlegos, ele pode deslocar-se da Argentina – ou do Brasil de recente memória – e reaparecer numa pequena república, como El Salvador, para comprovar as possibilidades de consenso, mesmo passivo e manipulado, em torno de estratégias de repressão massiva. Pode fazer nova aparição num México governado por uma esquerda populista cuja identificação exclusiva com a nação torna difícil a prática do pluralismo. E não lhe custa nada, àquele gênio, voltar a assombrar a mais antiga democracia dos modernos, sob a forma de um líder, como Donald Trump, cuja passagem pelo governo universalizou as táticas de erosão de regras e valores civilizacionais que julgávamos mais enraizados do que em qualquer outro lugar.

Não por acaso, disseminou-se a perplexidade estampada numa infinidade de estudos sobre o colapso ou a morte das democracias. A ideia já bem difundida de que o demos pode se voltar contra os institutos liberais que limitam o poder de maiorias eventuais, conferindo assim um poder incontrastado ao governante de turno, migrou de países menores para “a cidade que brilha no alto da colina”, segundo a fórmula consagrada no discurso de arautos do excepcionalismo norte-americano, como Ronald Reagan. No contexto da guerra fria, é certo que os Estados Unidos promoveram, ao mesmo tempo, democracias no Ocidente e ditaduras na periferia. Com Trump, ao menos ideologicamente, tornaram-se, ou tiveram a fantasia de se tornar, estruturalmente homólogos a autocracias consumadas, como, para mencionar um caso irrefutável, a Rússia de Vladimir Putin.

Ainda em meio à incerteza dos acontecimentos, não é possível dizer que a perplexidade tenha se dissipado. Há os que apostam nas marcas de nascença de cada sociedade e na resiliência das suas instituições, como se pelo menos algumas pudessem resistir mais bravamente aos maus ventos da História. Analisando a situação europeia, Sheri Berman, cientista política da Universidade da Colúmbia, vê sinais ainda ambíguos de moderação em alguns partidos da extrema direita, a exemplo da italiana, da sueca e da francesa (publicado na plataforma Persuasion, editada por Yascha Mounk, o breve texto de Berman traz o título provocador de Como a extrema direita europeia ocidental se moderou).

A esperança é de que com este movimento tais partidos acabem incorporados, ainda que gradualmente, à direita clássica, cuja presença nos Parlamentos é essencial para o jogo democrático. E, para que tal ocorra, democratas em geral e esquerda em particular devem afastar-se dos esquemas destrutivos da polarização, como o que lança o anátema de “fascistas” não só sobre líderes e partidos, mas também sobre milhões de eleitores adversários. O fascismo histórico, a partir da versão inaugural mussoliniana, combinou astuciosamente política e violência, presença nas instituições e força bruta – para não falar do descrédito doloso das urnas e seus legítimos resultados. Ontem, como hoje, a violência e a força, tal como na invasão do Capitólio ou na “marcha sobre Brasília”, é que constituem o limite inaceitável.

É possível que a esperança possa renascer antes e mais vigorosamente no nosso país. A adesão consciente ao método da democracia política por parte das forças fundamentais, inclusive e especialmente de esquerda, é o caminho real para reduzir o tamanho e a expressão da direita radical. Não deveria ser difícil a compreensão deste imperativo, assim como a percepção de que, num extremo e no outro, o sono da razão produz monstros, sempre.

*

TRADUTOR E ENSAÍSTA, É UM DOS ORGANIZADORES DAS OBRAS DE GRAMSCI NO BRASIL