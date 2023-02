Notícias do Ocidente e do Extremo Ocidente

Seremos Ocidente Extremo, na observação de Alain Rouquié, mas o fato é que nos momentos críticos os laços fundamentais se afirmam à vista de todos e nos reasseguram sobre este traço ineliminável. Na saída da ditadura, para voltar à crônica inicial da Nova República, quando eram imprevisíveis os movimentos da direita militar, o presidente Tancredo Neves pôs à prova a saúde frágil, como vinha fazendo havia tempo, numa viagem que reatava parcerias e diálogos, além de reinserir simbolicamente o País entre as grandes democracias. Tancredo, então, ombreou com gente da estatura de Felipe González, Mário Soares, François Mitterrand e Sandro Pertini, este último ex-prisioneiro de Mussolini e antifascista no sentido mais estrito. E assim, 20 anos depois de um golpe de Estado, por intermédio de Tancredo revimos amigos e nos reencontramos com nós mesmos.

As recentes incursões internacionais do presidente Lula guardam afinidade com aquele fato já antigo. Saímos de uma experiência que pode não ter rompido a institucionalidade democrática “ocidental”, como ditaduras por definição o fazem, mas, à diferença do regime autoritário, não teve nenhum propósito positivo. À sua maneira, os militares no poder deram seguimento, em marcha forçada, à saga da modernização desigual e excludente. O governo Bolsonaro, ao contrário, nasceu, vicejou e morreu sob o signo da destruição, valendo-se do que há de pior na nossa História para solapar a Constituição e investir contra consensos civilizatórios básicos.

Sem menosprezar tentativas anteriores de integração, o Mercosul é uma criatura da Nova República. Impossível ignorar a geografia, voltar as costas para os vizinhos ou, ainda, submeter relações entre países a crivos ideológicos tacanhos. De um pequeno e valoroso vizinho, aliás, recentemente recebemos uma lição alta de civilidade: na posse de Lula, a delegação uruguaia trouxe o ex-presidente Pepe Mujica, sobrevivente dos anos de chumbo, lado a lado com o atual presidente Lacalle Pou, de centro-direita. Com certeza, as diferenças não se apagaram, mas eles deram o sinal de que a democracia dos uruguaios admite a legitimidade de versões contrastantes do bem comum, muito além da lógica binária de amigos contra inimigos que há décadas nos intoxica e cujos frutos perversos ainda nos rodeiam.

Diferenças não se calam e podem ser discutidas serenamente. Mais além do Mercosul, entre os países da comunidade latino-americana também reunidos na Argentina havia os que, por qualquer critério, não são democráticos. Cuba, por exemplo, é um anacronismo dos tempos do partido-Estado que em algum momento conhecerá a transição – e convém que bons amigos se disponham a ajudar na hora mais delicada. A Venezuela constitui um capítulo obrigatório na extensa literatura que estuda os processos de regressão populista, deixando no seu rastro milhões de exilados e violações continuadas dos direitos humanos. Que o digam os diversos relatórios produzidos pela ONU sob a responsabilidade da socialista chilena Michelle Bachelet.

O argumento da soberania de Estados deste tipo, frequentemente usado pelo próprio presidente Lula, tem fôlego curto. Uma coisa é condenar sanções infrutíferas e defender plenas relações diplomáticas. Outra, bem diferente, é só levar em conta o aparelho estatal, solidarizar-se invariavelmente com seus dirigentes e ignorar a sociedade civil, os grupos discriminados, a massa incontável dos que se expatriaram, e ainda se expatriam, por motivos econômicos ou políticos. Este tipo de cegueira paga-se de vários modos, inclusive internamente. Felizmente, o chileno Gabriel Boric parece ter inteira percepção do tema ao recusar o duplo padrão de juízo e afirmar a universalidade dos direitos humanos, pondo em xeque a absolutização do princípio da “não intervenção” nos assuntos de outro Estado.

A lenta e difícil construção de uma nova cultura política e diplomática marcou muitos pontos no encontro entre os presidentes Lula e Biden. Ambos conheceram de perto a virulência da direita autocrática, em cujo cerne estão o descrédito do voto e a negação da passagem pacífica de poder. Entenderam-se na qualidade de “líderes das duas maiores democracias das Américas”, preocupados com a questão democrática, a inclusão das minorias e a crise ambiental. Convergiram, com as nuances sabidas, em assuntos de guerra e paz, apontando “a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia” como o fator decisivo do infame conflito.

Expressão do Extremo Ocidente, teremos cada vez mais a possibilidade de sugerir ao hegemon a inevitável abertura para um mundo complexo e policêntrico, refratário à unipolaridade – e até poderemos ser um dos agentes autônomos de tal abertura. Numa relação entre iguais, aprenderemos aos poucos a superar o “anti-imperialismo dos idiotas” (de acordo com a síria Leila Al-Shami), que se limita a denunciar as transgressões norte-americanas, ignorando as dimensões daquela grande democracia e justificando, sem corar, atos e políticas imperiais de muitos outros atores da cena mundial.

*

TRADUTOR E ENSAÍSTA, É UM DOS ORGANIZADORES DAS OBRAS DE GRAMSCI NO BRASIL