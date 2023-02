Mais incertezas, agora no crédito

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) mostrou a falta de fôlego da economia no encerramento do ano, em queda de 1,46% no último trimestre em relação aos três meses anteriores. Considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o indicador confirmou a tendência de desaceleração que já vinha sendo observada desde a virada do primeiro para o segundo semestre do ano passado e deu razão às expectativas modestas sobre o desempenho da economia em 2023. Mesmo com a Selic elevada, com efeitos mais relevantes em setores como indústria e comércio, o IBC-Br apontou que o PIB encerrou o ano com alta de 2,6%. E a concessão de crédito, que avançou 10,4% ante 2021, teve uma contribuição inegável para o desempenho da economia.

Foi por essa razão, mas por motivos opostos, que o comportamento do crédito foi mencionado nas reuniões trimestrais entre economistas e o Banco Central há alguns dias. Os bancos já vinham sinalizando mais cautela na concessão de crédito, e a percepção de que a desaceleração tende a ser mais intensa do que o esperado foi reforçada após o BC ter deixado clara a disposição de manter a Selic elevada por mais tempo. Com base nesse cenário, a consultoria Tendências projetou uma queda real de 2,8% na concessão de crédito neste ano em relação a 2022 – recuo de 0,3% para pessoas físicas e de 5,8% para empresas. Já a LCA Consultores reconheceu que uma crise de crédito pode comprometer ainda mais o já cambaleante crescimento econômico.

É bem verdade que o cenário, na área de crédito, já não era muito favorável. A inadimplência atingiu 65,19 milhões de pessoas em janeiro, número muito próximo do recorde histórico, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Nada menos que um em cada quatro brasileiros estava com o nome sujo na praça no mês passado. Em média, as dívidas por consumidor em janeiro atingiram R$ 3.883,63, a maior parte delas (63,04%) com bancos. Não bastasse o número de consumidores com contas atrasadas já ter subido 7,74% ante janeiro do ano passado, há um dado ainda mais preocupante. A quantidade de devedores com tempo de inadimplência de 91 dias a um ano subiu 16,30%.

Esse contexto amplia as incertezas e projeta ainda mais dificuldades sobre o comportamento do PIB neste ano. As estimativas do mercado preveem um aumento de 0,76%, segundo o mais recente boletim Focus, e certamente vão se deteriorar ainda mais se o cenário de contração de crédito se confirmar. A economista-chefe do banco Credit Suisse, Solange Srour, espera um crescimento de 0,87% neste ano, mas já não descarta mudar as estimativas e nem mesmo a ocorrência de dois trimestres consecutivos de resultados negativos, o que configuraria uma recessão técnica. Para se defenderem, além de mais exigentes, os bancos tendem a elevar o custo do crédito, retroalimentando uma inadimplência já bastante alta.

A combinação entre endividamento alto, inflação elevada e crédito mais caro costuma, por fim, desembocar no mercado de trabalho e aumentar o desemprego, último dos indicadores a reagir a uma crise e, até o momento, um dos únicos que têm sido poupados. Há muitas razões para se preocupar com o desempenho da economia neste ano. Desde que conquistou autonomia formal, o BC manteve a prioridade de zelar pela estabilidade monetária. Mas, para obter aval do Congresso ao projeto, a instituição cedeu nas negociações políticas e teve de aceitar agregar novos objetivos secundários às suas funções, entre os quais minimizar a flutuação da atividade econômica e fomentar o pleno-emprego.

Assim, o trabalho da instituição, já bastante desafiador em termos de controle de inflação e gerenciamento de expectativas, ainda será testado muitas vezes ao longo dos próximos meses. Tendo vencido temporariamente a batalha pela manutenção das metas de inflação, a despeito da cruzada do presidente Lula da Silva contra Roberto Campos Neto, tudo indica que o BC ainda será alvo de muitas pressões neste ano.