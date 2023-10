Mais incertezas no cenário externo

A recente melhora dos indicadores internos tem sido eclipsada por incertezas que abundam no cenário internacional. Em outros tempos, Produto Interno Bruto (PIB) mais alto, inflação mais baixa e a perspectiva de um recorde na balança comercial tenderiam a atrair investimentos para o País, valorizar o câmbio e abrir espaço para uma redução mais intensa da taxa básica de juros. Era nisso que apostava boa parte dos investidores até pouco tempo atrás.

Essa euforia vigorou até o fim do mês passado, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciou que manteria os juros no intervalo entre 5,25% e 5,5%. Ao deixar claro que este patamar, elevadíssimo para padrões norte-americanos, será mantido por mais tempo do que se esperava, o Fed gerou uma onda de pessimismo que há muito não se via.

No início da semana, as taxas de juro longas nos Estados Unidos chegaram a alcançar os níveis mais altos desde 2007, pouco antes da crise financeira internacional do ano seguinte. Voltaram a arrefecer, no entanto, após declarações do Fed descartando um novo aumento de juros.

O recado do banco central norte-americano veio em boa hora. As incertezas vinham afetando negócios em economias avançadas e emergentes e desvalorizando moedas, mas também encarecendo as emissões de títulos soberanos – um problema para as principais economias do mundo, endividadas como nunca após a pandemia de covid-19.

A percepção de risco foi reforçada com a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, mais um fator a se somar em uma conjuntura já bastante adversa, marcada pela ausência de perspectivas sobre o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Depois de disparar na segunda-feira, as cotações do barril de petróleo recuaram no dia seguinte e, ao menos por ora, a avaliação é a de que não há perigo de desabastecimento global de petróleo.

Os novos elementos ampliam o desafio do Banco Central de trazer a inflação de volta à meta, uma vez que o peso dos combustíveis na inflação não é desprezível. Na reunião de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) votou, de forma unânime, pela redução da taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual, para 12,75% ao ano, e sinalizou que esse ritmo seria mantido nos próximos encontros.

A declaração do presidente do BC, Roberto Campos Neto, de que a barra para o corte de juros ficou mais alta em todo o mundo, impulsionou apostas em uma diminuição menor, de 0,25 p.p. – e, consequentemente, de uma Selic mais alta ao final do ciclo, não mais de um dígito. A divulgação do índice de inflação de setembro trouxe algum alívio. O IPCA subiu 0,26%, abaixo do esperado pelo mercado, e reforçou a impressão de que os riscos externos permanecem maiores que os internos.

Justamente por isso, o governo ajudaria se fosse mais ambicioso na condução da política fiscal, principal fator a retroalimentar os preços e os juros. O Congresso também tem muito a contribuir nesse sentido. Ao BC, resta manter a prudência na condução da política monetária, sopesando os novos riscos a serem considerados na tomada de suas decisões.