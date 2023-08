Mais transparência no Copom

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) dirimiu dúvidas sobre as razões que motivaram a redução mais intensa da taxa básica de juros pelo Banco Central (BC). No documento, mais longo que o padrão, o BC explicitou os motivos técnicos que levaram a uma divisão entre os diretores e reafirmou o compromisso do BC de conduzir a inflação de volta à meta.

Havia muita expectativa sobre como a decisão se daria e de que forma seria justificada. Seria, afinal, a primeira reunião do colegiado desde a entrada de dois novos integrantes indicados pelo governo Lula – Gabriel Galípolo, até então secretário executivo do Ministério da Fazenda, e Ailton de Aquino Santos, servidor de carreira do BC. Parte dos agentes acreditava que a nova composição do Copom poderia levar o BC, com o passar do tempo, a ser mais leniente no combate à inflação.

Como já havia informado o comunicado, quatro dos diretores defendiam a queda de 0,50 pp, enquanto outros quatro preferiam uma redução de 0,25 pp. Alvo de ataques contínuos por parte do governo, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, deu o voto definitivo a favor do corte mais agressivo da Selic, para 13,25% ao ano.

Faltava, porém, a divulgação da ata para afastar insinuações sobre a existência de motivações políticas a embasar a decisão. De forma transparente, o documento mostrou que um grupo não considerava haver sinais suficientes de mudanças no cenário e nas projeções para permitir um corte mais agressivo da taxa básica de juros. Outro, no entanto, destacou a dinâmica recente da inflação e a manutenção das metas de inflação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como fatores que contribuíram para ancorar as expectativas, o que abria espaço para uma queda mais intensa dos juros.

Na ata, o Copom admitiu haver mérito nas duas posições. E, apesar das diferenças de opinião sobre o tamanho do corte, os diretores, de forma consensual, reconheceram que a retomada da ancoragem das expectativas ainda era parcial, uma vez que a atividade econômica mostra resiliência e os núcleos e a inflação de serviços continuam elevados. Assim, ao contrário do que havia ocorrido algumas vezes nos últimos meses, comunicado e ata vieram em tom alinhado, corrigindo erros de comunicação cometidos em ocasiões anteriores.

Por meio da ata, o BC também tentou segurar apostas de um ajuste ainda mais ousado nas próximas reuniões, de 0,75 pp, como parte do mercado passou a cogitar. Essa possibilidade, segundo o documento, dependeria de “surpresas positivas substanciais” e de uma retomada da ancoragem das expectativas “bem mais sólida”. É um cenário que o comitê julga ser pouco provável, uma vez que superar os desafios fiscais e atingir as metas traçadas pelo novo arcabouço será um objetivo, no mínimo, desafiador.

Com a ata, o Banco Central reafirmou sua autonomia de forma transparente e corajosa, deixando claro haver não apenas um compromisso firme de combate à inflação, como também espaço para opiniões divergentes na cúpula da instituição. Que este seja, a partir de agora, o padrão de comunicação do BC.