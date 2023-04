Mais um revés para Putin

Cuidado com o que se deseja. Com sua guerra, Vladimir Putin desejava mudar o mundo. E mudou. Mas não como queria. Ao contrário. Ele queria eliminar a Ucrânia como nação – mas galvanizou o nacionalismo dos ucranianos e seus anseios por uma democracia alinhada ao Ocidente. Ele queria expor a fraqueza do Ocidente e acirrar suas divisões – mas o uniu na concertação sem precedentes das sanções e do apoio à Ucrânia. Ele queria reviver as glórias imperiais e reposicionar a Rússia como superpotência – mas provocou um êxodo dos cidadãos mais educados e está atemorizando a população sob seu despotismo militar, arruinando suas perspectivas econômicas e rebaixando o país à condição de vassalo da China. Ele queria afastar a Otan e consolidar sua narrativa de que ela coage nações a integrar sua expansão – mas forçou países a bater em sua porta.

Na terça-feira, as fronteiras entre a Otan e a Rússia dobraram com a adesão da Finlândia. Semanas antes da invasão da Ucrânia, a premiê finlandesa dizia que a adesão era “muito improvável”; semanas depois, convocava o Parlamento a autorizar o pedido, revertendo décadas de neutralidade – no caso da Suécia, à beira de ingressar, são séculos. Ambos trarão forças formidáveis para a Otan – a Finlândia, em especial, tem a maior artilharia da Europa – e facilitarão a defesa dos Estados Bálticos.

Putin dirá que se trata de mais uma provocação da Otan. No caso da adesão de ex-satélites eslavos da URSS – com seu histórico de imbróglios étnicos e fronteiriços com a Rússia –, até havia uma plausibilidade superficial nesse argumento. Mas, contrariamente ao que ela alega, não havia um acordo impedindo a adesão desses países, e, como notou a propósito o ex-premiê da Suécia Carl Bildt, “não foi tanto a Otan que se empenhou em ir ao Leste, foram diferentes nações que se empenharam em ir ao Ocidente”. Já os dois países nórdicos tinham um histórico de não alinhamento que poderia se perpetuar. Se a opinião pública mudou tão rápido, não foi por hostilidade aos russos – culturalmente as relações seguem amistosas –, mas por temor de seu líder. Como resumiu o presidente finlandês em mensagem a Putin: “Você causou isso. Olhe-se no espelho”.

Mas, se Putin obteve o inverso do que queria, ainda pode virar o jogo. A guerra está longe de acabar e ele deve intensificar suas táticas híbridas de confronto com o Ocidente via desinformação, interferências em eleições, corrupção, crime organizado, assassinatos extraterritoriais, disrupção das cadeias de suprimento e sabotagens cibernéticas. Os Estados democráticos precisarão compartilhar ainda mais tecnologia e inteligência do que na guerra fria. Os europeus, em especial, precisam convencer suas populações, acostumadas a décadas de “dividendos da paz”, a investir em capacidades bélicas e a suportar sacrifícios para apoiar a Ucrânia. Sua derrota convidaria novas agressões e seria um dínamo para a propaganda do eixo autocrático liderado por Rússia e China do “declínio do Ocidente”. Pelo momento, contudo, o ingresso da Finlândia na Otan reduziu esse risco.