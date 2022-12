Máquina de gerar desigualdades

Como de hábito no fim de ano, as elites do funcionalismo se mobilizaram para aumentar seus contracheques. O Senado pautou o retorno do quinquênio para juízes federais – um bônus de 5% do salário a cada cinco anos. O STF aprovou um aumento de 18% para magistrados e servidores. A Assembleia Legislativa de São Paulo aumentou em 50% o salário do governador, o teto do funcionalismo paulista. Nada há de errado quando trabalhadores buscam ser bem recompensados. O problema é quando a ótima remuneração de uns poucos é paga à custa da péssima remuneração de muitos.

Em uma administração pública sustentável e republicana, ganhos a servidores devem ser planejados dentro dos limites fiscais, ser distribuídos equitativamente a toda a cadeia do serviço público, premiar ganhos de produtividade e ser acompanhados de revisões da máquina administrativa que garantam quadros mais enxutos e eficientes, resultando em melhores serviços.

Mas no sistema brasileiro dá-se o inverso. Primeiro, um setor da elite do funcionalismo aumenta seus rendimentos. Logo outros setores da elite, pretextando isonomia, ampliam os seus, aumentando a distância em relação às bases. Então essas bases, pretextando a mesma isonomia, mas sem o mesmo poder de barganha, avançam sobre as migalhas, aumentando sua distância em relação à iniciativa privada.

Como o Orçamento é limitado, o espaço para investimentos e gastos fora da folha se contrai. Como o fiscal fica sempre para depois, é preciso aumentar a dívida e/ou impostos para pagar a conta. De todo modo, a renda do trabalhador privado é corroída, seja pelos juros e a inflação decorrentes do descontrole fiscal, seja pela carga tributária. Como essas medidas não são acompanhadas de reformas tributárias que eliminem a regressividade do sistema, os pobres pagam mais. E, como nunca são acompanhadas de reformas administrativas que tornem os serviços mais eficientes, o aumento dos custos não resulta em melhores serviços.

Assim, o Estado brasileiro é uma máquina de gerar desigualdades: primeiro, entre os servidores no topo da pirâmide e os da base; depois, entre o funcionalismo e a iniciativa privada.

Comparativamente, o Brasil tem poucos servidores: 5,6% do mercado de trabalho, enquanto a média na OCDE é de 9,6%. Mas, enquanto nos países da OCDE os gastos com a folha representam 9,9% do PIB, no Brasil são 13,4%. A razão está justamente nos altos rendimentos da elite dos servidores, sobretudo federais.

Hoje o salário mínimo é de R$ 1,2 mil e a renda média, de pouco mais que o dobro. A média entre os funcionários públicos é de quase R$ 5 mil. Entre os servidores federais, é de R$ 10 mil. No Poder Judiciário, é de R$ 12 mil. Mas há contracheques que chegam a mais de R$ 440 mil mensais. Nos países da OCDE, os servidores públicos recebem, em média, um salário 16% maior que os de seus pares na iniciativa privada, enquanto o salário dos servidores federais no Brasil é 67% maior. Isso sem contar uma estabilidade quase absoluta e um sem-número de auxílios e indenizações (os “penduricalhos”) dos quais o trabalhador privado, que paga por eles, jamais verá a cor. Segundo a Instituição Fiscal Independente, entre 2013 e 2018, enquanto a massa salarial dos empregados no setor privado encolheu 0,7%, os ganhos dos agentes públicos cresceram 12%.

“Mecanismos meritocráticos aliados à racionalização, redução e padronização dos planos de carreira gerarão ganhos para todos. Com uma máquina pública mais enxuta e eficaz, as desigualdades no serviço público e entre ele e a iniciativa privada diminuiriam; os servidores seriam mais bem recompensados pelo seu trabalho; e o contribuinte seria mais bem servido por seus impostos”, já disse este jornal no editorial Por um Estado eficiente (1/10/22). “Os ganhos de produtividade, aliados à racionalização dos custos da máquina pública, resultariam não só em serviços melhores e menos onerosos, mas num ambiente de negócios mais propício aos investimentos. Em outras palavras: mais crescimento econômico e mais justiça social, num círculo virtuoso de retroalimentação.”