O golpismo tabajara fracassou, mas continua vivo

A entrevista do senador Marcos do Val foi bombástica. Entre confirmações e desmentidos, ficamos sabendo de conversas envolvendo o ex-presidente e o ex-deputado Daniel Silveira, que cogitavam, como se fosse simples, armar uma mutreta para impedir a posse do presidente eleito, Lula. O senador fez um escarcéu com a entrevista e depois tentou aliviá-la, mas reiterou, em depoimento à Polícia federal, que Bolsonaro em nenhum momento "mostrou contrariedade" com o plano golpista. Na entrevista, foi mencionado que a ideia continha o objetivo de "prender o ministro Alexandre de Moraes", entre outras coisas. A sensação que passou é que o senador está desfilando para causar confusão. De qualquer modo, entregou declarações bastante reveladoras.

Valdemar da Costa Neto e Anderson Torres também andaram falando com a PF. O primeiro afirmou que "destruiu" diversos documentos de caráter golpista, porque eram sem sentido e pareciam ter sido elaborados por "pessoas sem experiência". Anderson, por sua vez, em cuja residência foi encontrada uma minuta de um decreto golpista, disse que se tratava de um documento de autoria desconhecida e "totalmente descartável".

Tudo somado, as revelações mostram que há muitos responsáveis por detrás do golpe que Alexandre de Moraes chamou de "operação tabajara".

O golpe fracassou. Mas o espírito revanchista segue impávido, marcando presença em Brasília e em vários setores da sociedade. Tumulto, tensão e confusão andam de mãos dadas, passam pelas redes e chegam a muitas pessoas. Prisões continuam a acontecer, as apurações avançam, mas não é de se esperar que se volte à "normalidade" no curto prazo. Tamanho é o barulho e tantas são as dificuldades de prospecção, que a impressão é de não há como saber o que é "normal" na política brasileira.

Resta, como sempre, esperar que o governo comece a agir com rapidez, mostrando a que veio e empenhando-se em formar uma efetiva base democrática de sustentação. Essa base não será, por óbvio, a que elegeu Arthur Lira, que só lhe emprestará apoio se for cevada com muitos favores. Seu desenho está muito mais próximo da articulação que reconduziu Rodrigo Pacheco à presidência do Senado, e o investimento democrático deve tomá-la como caminho a ser trilhado.