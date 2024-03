Margem de manobra

Como era amplamente esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu reduzir a taxa básica de juros de 11,25% para 10,75% ao ano. O comunicado, no entanto, trouxe mudanças significativas sobre a forma como a autoridade monetária tem observado a atividade econômica. O BC passou a sinalizar uma nova queda de 0,5 ponto porcentual na Selic na próxima reunião, em maio, mas não mais nas próximas, como vinha indicando até então.

De um lado, o cenário-base não se alterou de maneira substancial. O BC manteve suas projeções para a inflação em 3,5% neste ano e em 3,2% em 2025 e reiterou que o cenário é consistente com a perspectiva de desaceleração da economia. Mas, se a inflação cheia continua a ceder, seus núcleos – medida que retira do cálculo choques transitórios e traduz a tendência do comportamento dos preços – continuam acima da meta de 3%.

Indicadores divulgados na semana passada mostraram comércio e serviços com forte crescimento em janeiro ante dezembro, respectivamente de 2,5% e 0,7%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o desemprego encerrou o trimestre terminado em janeiro em 7,6%, o menor resultado para o período desde 2015, também de acordo com o IBGE.

Em conjunto, esses indicadores justificam mais cautela quanto às decisões futuras. Isso não significa necessariamente que o BC vai reduzir a velocidade da queda dos juros para 0,25 ponto porcentual ou interromper o ciclo de queda antes do esperado, mas demonstra que a autoridade monetária quer ter mais flexibilidade para definir o que fará a partir de junho com base nos indicadores que mostram a evolução da economia.

Esse cuidado não é exclusividade do Brasil. Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que o processo desinflacionário precisa avançar mais antes que a instituição possa reduzir os juros. Foi além: afirmou não ser possível se comprometer com uma trajetória de cortes mesmo após os juros começarem a cair.

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) manteve os juros no intervalo entre 5,25% e 5,5% pela quinta vez consecutiva, maior patamar dos últimos 22 anos. Não descartou, no entanto, a possibilidade de efetivar três cortes de 0,25% nos juros neste ano.

Talvez nada simbolize a preocupação dos bancos centrais com o comportamento da inflação quanto a anedótica elevação dos juros no Japão nesta semana – a primeira em 17 anos. Depois de oito anos de taxas negativas e uma consistente deflação, o Banco do Japão (BoJ) decidiu aumentar os juros para o intervalo entre 0 e 0,1%. E o que motivou esse aumento das taxas foi o reajuste dos salários dos trabalhadores, de 5,28%, que tende a impulsionar o consumo no país asiático.

São tempos estranhos e incertos, mas os bancos centrais não podem titubear – sobretudo no Brasil, onde a economia tem dado claros sinais de aquecimento, as expectativas de inflação seguem acima da meta e a política fiscal enfraquece o vigor da política monetária.