Mercado de carbono pela metade

O acordo que levou à aprovação por unanimidade, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil excluiu de participação obrigatória a agropecuária. Foi a forma encontrada para fazer avançar no Congresso uma agenda discutida no País há, pelo menos, duas décadas. Como a tramitação atual, em caráter terminativo, dispensa a avaliação em plenário do Senado, o projeto segue direto ao plenário da Câmara dos Deputados e, quando aprovado, à sanção presidencial.

Apesar das críticas de ambientalistas pela exclusão de um setor apontado como grande emissor de gases causadores do efeito estufa, difícil imaginar um andamento célere do projeto sem o entendimento firmado entre o governo e a Frente Parlamentar Agropecuária, absolutamente hegemônica no Congresso, com 324 dos 513 deputados federais e 50 dos 81 senadores. Portanto, escolheu-se um avanço tímido, pela metade – mas, ainda assim, um avanço.

Considerando que, após a sanção da lei, serão necessários dois anos para a sua regulamentação e outros três para o período de testes, a tendência é de que somente ao final desta década o Brasil estará plenamente apto a integrar um mercado que já reúne, de acordo com monitoramento do Banco Mundial, 39 países e que rendeu receitas de US$ 56 bilhões somente em 2022. A instituição estima para o Brasil um potencial gerador de receitas de R$ 128 bilhões em dez anos.

O principal ganho, porém, não está no volume de receita que esse mercado pode render, mas no incentivo que representará à adoção de modelos sustentáveis de negócios. Os países da União Europeia, que compõem o mais importante mercado regulado de carbono, têm evoluído de maneira firme na escala da transição energética. Excessivamente dependentes da chamada “energia suja”, em especial petróleo, gás natural e carvão importados da Rússia – o que elevou a insegurança diante da invasão de Vladimir Putin à Ucrânia –, os países europeus estão virando a chave.

A matriz energética brasileira, como se sabe, tem a vantagem de estar muito à frente da média mundial em sustentabilidade. Enquanto a média mundial de energia renovável gira em torno 15%, no Brasil representa 47,4%, de acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética. Mas a redução das emissões na atmosfera para tentar reduzir o aquecimento global é tarefa indispensável e premente de todos os países.

Para a agropecuária, o mercado de carbono seguirá como voluntário. Para todos os demais setores serão estabelecidas regras de compra e venda de cotas baseadas em critérios que, na prática, funcionam como a fixação de um teto para poluição. Empresas que ultrapassam o teto compram créditos que servem, basicamente, para ajudar a desenvolver tecnologias de descarbonização. As que ficam abaixo, vendem seus créditos a um valor padronizado.

O Brasil está atrasado em um mercado que, além dos países europeus, é realidade nos Estados Unidos, China, Japão, México, Canadá, entre outros. Ainda que incompleto, o acordo para destravar o processo veio, portanto, em boa hora.