Milei perde mais uma

O Senado da Argentina rechaçou, na quinta-feira passada, o pacote do presidente Javier Milei para desregulamentar a economia do país. A derrota do Decreto Nacional de Urgência (DNU) era previsível, uma vez que a constitucionalidade do texto é questionada na Justiça. Mas a negativa da maioria dos senadores, inclusive de expoentes da base do governo, impõe um grande revés político para as ambições de “El Loco” na presidência. Como de costume, Milei esperneou contra os políticos do Congresso. Mais uma vez, perdeu a chance de encarar a razão efetiva de seu fiasco: sua hostilidade ao diálogo.

Nada disso teria relevância não fosse o fato de o Senado ter rejeitado pela primeira vez um Decreto Nacional de Urgência – instrumento que, como diz o próprio nome, abarca medidas consideradas emergenciais pela Casa Rosada. Conforme o rito congressual, o decreto ainda passará pelo escrutínio da Câmara dos Deputados, onde o peso dos governadores contrariados por Milei se faz presente e a bancada da oposição está bem mais articulada. O “não” definitivo das duas Casas está no horizonte e, com ele, o veto a boa parte das iniciativas do governo para “reconstruir” a economia.

Milei enfrenta reveses previsíveis para cumprir os postulados de sua agenda econômica – a mesma que garantiu endosso do Fundo Monetário Internacional (FMI) e um recente aporte de US$ 4,7 bilhões para evitar o calote do país com a própria instituição. Em fevereiro, o segundo pilar de seu programa para a economia, que também lhe daria poder de legislar por dois anos, saiu do plenário e voltou à fase inicial de tramitação. Ao contrário do DNU, parcialmente vigente por se tratar de um decreto presidencial, as reformas elencadas na chamada Lei Ônibus estão no limbo e correm o risco de jamais serem sancionadas.

O cenário agrava as incertezas sobre a execução de medidas com potencial de liberalizar e desregular a economia argentina, dar impulso ao crescimento e evitar uma rota hiperinflacionária. Parte da oposição se dispôs a dialogar com a Casa Rosada ao dar-se conta dos aspectos positivos dos dois pacotes. Milei, entretanto, continua a agir como o “El Loco” da campanha eleitoral de 2023: espera o passivo amém do Congresso a todas as suas propostas. Para piorar, teima em não aprender com seus erros.

Despejar furiosamente sua frustração sobre os políticos que ele chama de “orcs” – uma referência a personagens da saga Senhor dos Anéis cuja natureza é essencialmente destrutiva – é o pior de seus equívocos. Em três meses de governo, Milei já deveria ter constatado que, nas regras do jogo democrático, todo presidente da República enfrenta limites – mais estritos para os que, como ele, detêm minoria amadora no Parlamento – e tem de dialogar. A intransigência já lhe custou três importantes derrotas no plenário. Outras virão, com certeza, enquanto “El Loco” não se despojar de seus arroubos autoritários e reconhecer que, na Argentina, não há atalhos aos ritos do Congresso nem caminho fora da democracia.