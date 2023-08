Muitas mortes, poucas informações

Desde o final de julho, a Operação Escudo, deflagrada depois que um policial da Rota foi assassinado no Guarujá, já matou 20 pessoas na Baixada Santista. A Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo afirma que todas as mortes ocorreram porque houve reação à abordagem policial. Pode até ser verdade, mas é difícil saber, porque não foram divulgadas as imagens captadas pelas câmeras usadas pelos policiais militares (PMs) na ação. Na verdade, não se sabe nem se todos os policiais estavam usando as câmeras ou mesmo se elas funcionaram como deveriam.

O alto número de mortos e a falta de transparência do governo do Estado a respeito da operação autorizam toda sorte de versões e suspeitas. Se tudo ocorreu dentro da lei e se as melhores práticas policiais foram seguidas, não se entende a razão pela qual até agora não foram apresentadas evidências de que a operação da PM respeitou os protocolos e não foi apenas uma ação de vingança contra a morte de um companheiro de farda. É para isso, aliás, que servem as câmeras nos uniformes dos PMs: mostrar quem são os bons policiais, que seguem a lei e reagem conforme o manual, e os policiais que cometem abusos e pretendem fazer justiça com as próprias mãos. Só é contra as câmeras, portanto, quem acha que os policiais devem ser livres de constrangimentos legais e morais.

Segundo a Secretaria da Segurança, foram presas 563 pessoas, sendo 213 que eram procuradas pela Justiça. Já a Defensoria Pública diz que 55% dos detidos eram réus primários, que não houve apreensão de armas em 90% das prisões em flagrante e que em 67% dos casos não houve apreensão de drogas.

Além do mais, desde o início das ações policiais, acumulam-se relatos de torturas, invasão de domicílios e outros excessos que teriam sido praticados por agentes do Estado. Perante esses indícios, não basta a Polícia Militar dizer que “eventuais desvios serão apurados” – e a operação continuar matando.

Não há ingenuidade no questionamento sobre a atuação policial. Sabe-se bem como organizações criminosas são fortemente armadas e como recebem a polícia toda vez que alguma operação do poder público dificulta sua atividade ilícita. A questão não é essa. O ponto é que hoje existem meios – a câmera no uniforme é um deles – para prover transparência à atuação policial. No entanto, parece que a polícia acha desnecessário explicar à sociedade a ocorrência de tantas mortes.

Diante dessa resistência por parte do Estado a um elementar esclarecimento dos fatos, é preciso lembrar o óbvio: há direito à vida e há o princípio da presunção de inocência. Não basta dizer que houve confronto com bandidos quando existem indícios de execução sumária.

Ao questionar a falta de transparência nas explicações sobre tão alta letalidade policial, o que se pede não é a inação ou a hesitação da polícia, como se houvesse apenas uma perversa disjuntiva entre a omissão diante do crime e a autorização para a polícia atuar como bem entender. Na verdade, pede-se apenas que o poder público seja eficiente na realização de suas operações. Se a ordem judicial é para prender, o grande resultado da operação não pode ser a morte de duas dezenas de pessoas. Ou seja, não há uma oposição, como muitos querem ver, entre segurança pública e respeito aos direitos fundamentais de todas as pessoas.

Com sua alta taxa de letalidade e sua gritante falta de informações, a Operação Escudo traz muitas dúvidas não apenas sobre o efetivo respeito aos direitos humanos por parte do Estado, mas sobre a própria eficiência da polícia. O dever primário da corporação não é matar pessoas suspeitas da prática de crimes, e sim contribuir para o efetivo cumprimento da lei e a preservação da ordem pública.

Faz muito mal à polícia, tanto à sua identidade quanto à sua autoridade perante a população, esse estado nebuloso de coisas, com muitas mortes e poucas informações. Polícia não é milícia. É inteiramente diferente: tem uma missão muito mais nobre. É mais que hora, portanto, de parar de alimentar essa absurda confusão.