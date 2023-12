Não é o juro que limita o PIB

O comportamento da economia brasileira voltou a surpreender no terceiro trimestre deste ano. Ainda que o resultado tenha sido tímido, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,1% ante o segundo trimestre – pouco, mas suficiente para animar os investidores, que esperavam uma variação negativa.

De acordo com a coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis, desta vez o agronegócio puxou a economia para baixo. Depois de impulsionar o PIB na primeira metade do ano, o agro caiu 3,3% no terceiro trimestre ante o período imediatamente anterior. Indústria e serviços cresceram 0,6%; e o comércio, 0,3%.

Na comparação interanual, no entanto, Palis destacou que o desempenho do agronegócio foi fundamental para impulsionar a economia como um todo. O PIB avançou 2% em relação ao terceiro trimestre de 2022; no mesmo período, o agro avançou 8,8%; a indústria, 1%; serviços, 1,8%; e o comércio, 0,7%.

Na ótica da demanda, o destaque positivo foi o consumo das famílias, que aumentou 1,1% entre o segundo e o terceiro trimestres e 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, os investimentos, medidos pela Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), caíram 2,5% na margem e despencaram 6,8% na comparação interanual.

Nos dois casos, não houve surpresas. Como explicou o economista-chefe da Ágora Investimentos, Dalton Gardimam, trata-se do resultado de uma política econômica que privilegia o consumo e pune investimentos. No governo, no entanto, o resultado foi comemorado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o País não crescerá menos de 3% neste ano.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por sua vez, reconheceu que o PIB foi fraco, mas atribuiu o resultado às taxas de juros reais, que teriam atingido o nível mais alto em junho – antes, portanto, de o Banco Central (BC) iniciar o ciclo de redução da Selic, em agosto. “Com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que neste ano fechemos o PIB com mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Mas o BC precisa fazer o trabalho dele”, afirmou Haddad.

A reação do ministro é natural, mas injustificável. Sem a elevação dos juros, o País não teria debelado a inflação, que continua a assombrar economias mais desenvolvidas, como a norte-americana. Não é possível conter a inflação sem causar impactos na economia: é este, precisamente, o custo do controle dos preços.

Culpar os juros pelo baixo crescimento, no entanto, é ilusório. O passado prova que reduzir os juros de forma artificial não garante nada além de voos de galinha e preços elevados, que penalizam, sobretudo, os mais pobres. A economia não voltará a crescer de forma consistente sem aumento dos investimentos e da produtividade, o que requer reformas estruturais.

Ajudaria muito se as políticas monetária e fiscal remassem na mesma direção. É papel de Haddad aproveitar o resultado do PIB para convencer o presidente Lula da Silva sobre os riscos do aumento do gasto público e dos estímulos artificiais ao crédito.