Não há crescimento econômico no grito

A economia avançou 2,9% no ano passado, segundo o IBGE. É um resultado positivo, considerando o histórico de baixo crescimento do País. Mas é, também, um retrato de um passado recente marcado por muitos estímulos fiscais para aquecer a demanda, bem como do comportamento errático que o Produto Interno Bruto (PIB) tem apresentado nos últimos anos.

Em 2022, a artilharia eleitoral contou com o reajuste do piso do Auxílio Brasil, regras mais frouxas para empréstimos consignados e novas modalidades de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Não por acaso, o destaque da divulgação foi o consumo das famílias, que aumentou 4,3% e apresentou o melhor resultado desde 2011.

Como tradicionalmente acontece, no entanto, esses estímulos não foram capazes de produzir os mesmos efeitos ao longo do ano. No quarto trimestre, o PIB teve uma queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior. Impulsionado pela redução das restrições sanitárias associadas à covid-19, o setor de serviços cresceu 4,2% em 2022, mas perdeu fôlego e teve alta de apenas 0,2% nos três últimos meses do ano.

Do lado da oferta, a agropecuária desacelerou na passagem do terceiro para o quarto trimestre, enquanto a indústria teve queda. Do lado da demanda, somente as exportações tiveram alta expressiva; o consumo das famílias e o consumo do governo desaceleraram, enquanto investimentos e importações passaram para o terreno negativo.

Os dados não apenas não deixam margem para ilusões, como reforçam as projeções sobre a fraqueza do desempenho da economia no curto prazo. No boletim Focus, a previsão é de um crescimento de apenas 0,84% neste ano. Ciente deste cenário adverso, o governo unificou o discurso para pressionar o Banco Central (BC) a baixar os juros.

Em nota, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda destacou que o resultado do PIB do quarto trimestre foi o segundo pior entre os países do G-20. “A desaceleração acentuada do ritmo de crescimento em 2022, com retração já observada no último trimestre, repercute, sobretudo, a reduzida liquidez no ambiente externo e o ciclo contracionista da política monetária. O aumento dos juros somado à inadimplência crescente dificultou a tomada de crédito e os investimentos produtivos, levando à retração.”

Com o inimigo identificado, houve até trégua – temporária – entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Líder de uma ala do partido que equivocadamente vê o compromisso fiscal assumido por Haddad como um obstáculo ao crescimento, a deputada não perde a oportunidade de fustigar o ministro em público, como se viu no episódio da reoneração da gasolina. Dessa vez, no entanto, ela atribuiu a desaceleração da economia às “seguidas altas dos juros pelo Banco Central”.

O presidente Lula, por sua vez, voltou a criticar abertamente o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Depois de dizer que o País não cresceu “nada” em 2022, afirmou à BandNews que Campos Neto “não foi eleito para nada” e afirmou que o País “não pode ser refém de um único homem”. Até a ministra do Planejamento, Simone Tebet, teve de entrar na dança. “Não queremos nenhuma generosidade, mas um gesto positivo a favor do Brasil na próxima reunião do Comitê de Política Monetária”, disse ela.

Nesse jogo de retórica política, o governo continua a ignorar o quanto pode contribuir para reduzir o nível do aperto monetário. Para isso, basta uma política fiscal mais austera e uma âncora crível para substituir o teto de gastos. Porém, além de criar ruídos na área econômica, o governo prefere apostar em medidas heterodoxas como o Imposto de Exportação – algo que nem mesmo a ex-presidente Dilma Rousseff ousou aplicar.

Se quer colher juros mais baixos, Lula precisa parar de plantar incertezas que só retroalimentam as projeções de inflação e minam a economia. Do contrário, as projeções de crescimento pífio serão uma profecia autorrealizável.