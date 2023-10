Não haverá paz enquanto o Hamas existir

A guerra voltou ao Oriente Médio. O assalto terrorista a Israel coordenado pelo Hamas, a organização islâmica que controla o enclave costeiro palestino de Gaza, foi de uma brutalidade sem precedentes. Ao menos 600 israelenses morreram e mais de 2.000 foram feridos por mísseis e tiroteios indiscriminados, e dezenas, talvez centenas, entre eles mulheres e crianças, foram sequestrados. A resposta foi massiva. Mais de 300 palestinos foram mortos por ataques aéreos de Israel, que já recobrou os territórios invadidos e prepara uma incursão em Gaza.

É dificilmente coincidência que o ataque tenha sido lançado no dia seguinte aos 50 anos da Guerra do Yom Kippur, quando Egito e Síria lançaram uma ofensiva surpresa. À época, como agora, as forças árabes atacaram covardemente em um feriado religioso e houve uma falha massiva da inteligência. Nunca como naquele outubro de 1973, Israel esteve tão perto de ser varrido do mapa. Não há esse risco agora. O Hamas não tem esse poder. Mas, se em 1973 os ataques atingiram áreas ocupadas por Israel, o atual aconteceu dentro de seu território e foi o mais sangrento desde a sua fundação, em 1948.

O objetivo foi disseminar o terror e sequestrar civis para usá-los como escudos humanos e forçar sua troca por terroristas presos. Além disso, o Hamas almeja descarrilar as negociações entre Israel e países árabes, como a Arábia Saudita, em vista de uma normalização diplomática que teria como efeito fortalecer a dissuasão da teocracia xiita do Irã.

Israel enfrentará escolhas duras. O premiê Benjamin Netanyahu prometeu “responder com fogo em uma magnitude que o inimigo não conheceu”. Retornar ao status quo de antes do assalto daria uma oportunidade ao Hamas de se rearmar e promover mais ataques. Mas uma invasão a Gaza pode custar muitas vidas e ameaçar, ante a comunidade internacional, a legitimidade dos esforços de defesa de Israel. E há o risco de que uma escalada leve a uma conflagração regional, se as milícias xiitas do Hezbollah no Líbano atacarem no norte. Assim como o Hamas, o Hezbollah é financiado e armado pelo Irã, mas tem um arsenal mais sofisticado, que poderia pressionar as defesas aéreas de Israel, o Domo de Ferro, ao ponto do colapso.

O conflito impõe escolhas difíceis também aos aliados de Israel. Se seguir o seu padrão, a Casa Branca garantirá alguns dias de retaliação massiva, e depois manobrará para que o governo israelense recue. Mas a covardia e a truculência do ataque do Hamas são sem precedentes, e Israel tem direito a uma ação sem precedentes para neutralizar o Hamas e eliminar riscos imediatos ao seu povo.

A lamentável consequência será um congelamento nas políticas para aliviar a situação de Gaza. A longo prazo, a comunidade internacional e as autoridades mais sensatas em Israel sabem que a solução virá quando os palestinos tiverem o seu Estado. Mas dois anos após Israel ceder o controle de Gaza à Autoridade Palestina, em 2005, o Hamas tomou o controle em um golpe sangrento, e intimida e mata quem se opõe a seu intento de aniquilar Israel. A curto prazo, nenhum governo israelense pode se permitir ceder mais controle de um território que pode se tornar uma plataforma de ataque do Hamas.

O assalto é ainda um lembrete ao mundo dos riscos da complacência com o Irã e também das ameaças às nações democráticas. A comunidade internacional não pode se furtar a esforços para desescalar o conflito e intermediar uma estabilização regional. Isso implica pressionar o Líbano a controlar o Hezbollah e intensificar as tratativas entre israelenses e árabes, sobretudo a Arábia Saudita.

Mas que ninguém se engane nem se perca em falsas simetrias. O mundo precisa estar atento a eventuais excessos de Israel, mas seu contra-ataque é um esforço legítimo de proteger seus cidadãos contra o assalto não provocado de uma milícia terrorista que oprime seu povo e quer varrer o Estado judeu do mapa. Os palestinos têm direito a um país, e a solução de dois Estados ainda é o caminho para uma paz duradoura. Mas, enquanto o Hamas existir, essa paz sempre estará ameaçada.