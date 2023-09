Negacionismo não tem cor ideológica

A polícia da Bahia desbancou a do Rio de Janeiro como a mais letal do País. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2022 foram registradas 1.464 mortes por intervenção policial na Bahia. No mesmo período, no Rio, historicamente o Estado onde os policiais – militares ou civis – mais matavam no exercício da função até o fim do ano passado, houve 1.330 óbitos. A julgar pelo ritmo das operações letais da polícia baiana em 2023 – 36 pessoas morreram só entre o fim de julho e o início de agosto –, tudo indica que a disputa pela liderança nesse ranking funesto seguirá acirrada neste ano.

Tão ou mais preocupante que a escalada da letalidade policial na Bahia, mas não só lá, é a recalcitrância de algumas autoridades para lidar com dados da realidade factual quando estes as contrariam. Há poucos dias, por exemplo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), deu um exemplo concreto de comportamento negacionista, que em nada se coaduna com o interesse público na medida em que bloqueia, de saída, a formulação de políticas públicas com base em evidências.

Questionado sobre o aumento expressivo das mortes por intervenção policial no Estado que governou por dois mandatos (2015-2022), Rui Costa disse à Globo News não reconhecer os dados compilados pelo FBSP, lançando dúvidas sobre a acurácia do Anuário Brasileiro de Segurança Pública em termos pueris. “Estamos comparando melancia com abacaxi”, disse o ministro e ex-governador baiano, sugerindo haver erro na padronização dos indicadores de violência dos Estados pelo FBSP – respeitada entidade civil que presta serviços relevantes ao País na área de segurança pública.

O negacionismo nunca foi bom conselheiro de gestores públicos. Por óbvio, nenhum indivíduo ou organização que investiga a realidade está imune a erros, mas, no caso concreto e em muitos outros, não é disso que se trata. Na esfera pública, observa-se com frequência a simples negação da realidade, como saída conveniente diante de fatos incômodos, que não correspondem aos interesses de quem está no poder.

Negar as evidências é sempre um mau caminho, com resultados danosos para a sociedade. A razão é elementar: atuando assim, o agente público decide a partir de base factual equivocada. Além de não resolver os problemas que afligem os cidadãos, o negacionismo não raro os agrava.

A postura de Rui Costa, infensa à realidade factual que lhe desagrada, não é isolada nem está circunscrita a um espectro político-ideológico. Ainda na seara da segurança pública, o governador Tarcísio de Freitas tem negado as evidências a respeito do número de mortos pela polícia no curso da Operação Escudo, deflagrada na Baixada Santista após o assassinato de um policial da Rota no Guarujá. Segundo o governador, todas as mortes até agora decorreram de uma “reação” da polícia à violência perpetrada pelos criminosos, ignorando, assim, os indícios de tortura e execuções sumárias.

A educação também é uma área da administração pública que sofre sobremaneira com o negacionismo de agentes públicos. É certeira a análise do pesquisador Mozart Ramos, destacada recentemente nesta página, de que “o Brasil tem uma cultura muito grande do achismo” na formulação de políticas públicas para a educação.

Outro conjunto de casos escandalosos foram os posicionamentos e condutas do então presidente Jair Bolsonaro na pandemia, flagrantemente contrários à realidade factual e à produção científica. Em um sem-número de situações, Jair Bolsonaro sinalizou que, quando os fatos não se alinhavam às suas crenças e objetivos pessoais, azar dos fatos.

Negar as evidências mina a capacidade do Estado de atender às necessidades da sociedade de maneira responsável e eficaz. Na democracia, a discordância não só é bem-vinda, como necessária para o aprimoramento do debate público, mas rejeitar os fatos porque eles nos desagradam é inviabilizar o próprio debate. Em vez de negar os problemas, o caminho é precisamente olhar corajosamente para eles. Só assim será possível formular soluções efetivas.