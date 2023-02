A advocacia criminal incomoda

No início de janeiro, Cristiano Zanin foi agredido num banheiro do Aeroporto de Brasília. Não bastasse ofender covardemente o advogado que tem representado Luiz Inácio Lula da Silva em diversas ações, o agressor gravou e divulgou sua ofensa. Em nota de repúdio, o Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) lembrou que “a advocacia jamais pode se confundir com a figura daquele que representa”. Sim, é preciso recordar o óbvio. Há quem considere apropriado ofender um advogado criminal por causa de seus clientes.

A ilustrar que a incompreensão sobre a advocacia não está restrita a um campo político, desde que começaram, em 2019, as investigações relativas a ameaças e ataques antidemocráticos, há quem postule que advogados comprometidos com a democracia não deveriam atuar na defesa de pessoas envolvidas nesses inquéritos. Seria uma traição à causa.

Os dois episódios expõem grave ignorância sobre o direito de defesa. A advocacia que se pretende ética deveria atender apenas alguns casos. Dependendo do conteúdo da denúncia, o acusado não teria pleno direito de defesa. Segundo tal lógica, o advogado que assume a causa repulsiva e impopular atuaria contrariamente ao interesse coletivo.

No livro Advocacia Criminal Contemporânea (Lumen Juris, 2022), Diogo Rudge Malan lembra que, “à época do macarthismo nos Estados Unidos da América, os defensores de acusados comunistas eram considerados tão perigosos quanto seus clientes. Via de consequência, o Departamento de Justiça e a Polícia Federal adotaram estratégia de desacreditar defensores e organizações legais atuantes nesses casos”. O mesmo ocorreu no Brasil no âmbito da Operação Lava Jato, quando advogados passaram a ser hostilizados como inimigos do País. Era uma tática não apenas para facilitar a condenação dos réus, mas para desqualificar as vozes que denunciavam os abusos praticados na operação.

Essa percepção sobre a advocacia criminal fincou raízes no imaginário coletivo. Muita gente pensa hoje assim: advogados seriam cúmplices dos crimes dos quais seus clientes são acusados. E não estamos falando de pessoas com baixa instrução escolar que poderiam eventualmente ter uma visão mais simplista sobre as garantias constitucionais. A incompreensão sobre a advocacia criminal é vista em gente que escreve em jornal, que tem doutorado, que convive com os setores mais intelectualizados da sociedade, que lê livros sofisticados.

Onde perdemos nossa compreensão de cidadania? Onde deixamos escapar as noções básicas de Estado Democrático de Direito? Diante desse panorama, a indignação brota forte. Como é possível enxergar no direito de defesa um problema a ser combatido, um excesso a ser reprimido?

Sem desautorizar essa justíssima perplexidade, vejo um motivo para a advocacia criminal incomodar e ser incompreendida. Ela cuida de quem a sociedade deseja eliminar, de quem é visto como um inimigo social, de quem é acusado de ser responsável por causar dano e sofrimento. Seria muito estranho que a sociedade aplaudisse tal ofício.

Em sua ira perante o crime, a sociedade almeja humilhar e destroçar quem é acusado de desrespeitar seus valores fundamentais. E os advogados advertem que isso, além de eticamente inaceitável, não é juridicamente possível. Ora, como não?, reage a sociedade. Surge então a revolta contra a advocacia, tão visceralmente expressa pelo personagem Dick Butcher, na peça Henrique VI, de William Shakespeare. “A primeira coisa a fazer (após tomarmos o poder): vamos matar todos os advogados.”

Em sua missão de colaborar na distribuição da justiça, a advocacia criminal procura assegurar que o acusado de um crime continue sendo tratado como pessoa, como cidadão, como sujeito de direito: apto a contraditar a versão do Ministério Público, a produzir provas, a ter um juiz imparcial, etc. O princípio da dignidade humana não é apenas uma ideia bonita. Ele impõe limites. Diz não a muitas de nossas reações instintivas. Impede, por exemplo, que tratemos o acusado de um crime – ou mesmo o condenado por um crime – como um ser abjeto, digno de desprezo.

Ao lembrar que uma pessoa, seja qual for seu histórico, continua sendo pessoa, a advocacia criminal traz à tona um tema proibido: a imagem do criminoso como um ser inteiramente diferente de nós é construção cômoda e falsa. O autor de um crime é muito mais parecido conosco do que gostaríamos de admitir. Tem muito mais semelhanças do que diferenças. Não à toa, a indignação contra acusados e condenados aflora com mais vigor onde falta conhecimento próprio.

Também não à toa temos mais facilidade para perceber injustiças contra acusados e condenados próximos a nós, seja por laços de família, profissão ou afinidade política. Eles continuam sendo percebidos como nossos iguais. E não queremos, de forma nenhuma, o linchamento ou o arbítrio, mas um processo justo, dentro da lei. Nessa hora, captamos, com incrível nitidez, a importância de uma advocacia criminal combativa, que não se curva às pressões do poder estatal ou da opinião pública. Que não tem medo de incomodar.

*

ADVOGADO CRIMINAL