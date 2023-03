Respeito à diversidade não é ônus, é potência

No ano passado, Lula não incluiu a pauta da diversidade entre as promessas de campanha, descartando assumir algum tipo de compromisso sobre a paridade de gênero na composição do primeiro escalão de eventual futuro governo. “Não sou (...) de me comprometer a fazer metade: indicar religioso, indicar mulher, indicar negra, indicar homem”, disse no debate da Band. Remetendo à qualificação, ele prometeu “indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos”.

O posicionamento de Lula frustrou muita gente. Em contraste com o exemplo do Chile, em que Gabriel Boric fez da diversidade uma pauta transversal e fundante de todo o seu governo, Lula parecia ancorado numa compreensão não apenas ultrapassada, mas desalinhada com seu próprio campo político.

Longe, no entanto, de ser minoritária, a posição de Lula expressa uma visão dominante em amplos setores da sociedade. Para muita gente, o compromisso forte com a diversidade, tanto de gênero como de raça, significaria reduzir, em alguma medida, o patamar de exigência dos cargos. Seria favorecer uma pauta em si positiva – mais pluralidade nas posições de chefia –, mas por um caminho artificial e injusto. Além de afetar a qualidade do exercício do cargo, ele levaria a preterir pessoas “mais qualificadas”. Melhor seria, assim defendeu Lula e assim defendem tantos, preservar uma plena liberdade de escolha.

A pauta da diversidade e inclusão é difícil. Toda empresa, organização ou governo comprometidos seriamente com o tema encontram diariamente desafios, das mais diversas ordens, para implementá-la. Essa experiência faz com que muitos, mesmo admirando a pauta, considerem-na irrealizável em seu âmbito de atuação. Se já está difícil contratar sem esse critério, imagine colocar mais um filtro?

Diante desses questionamentos, vem-me à cabeça aquela máxima de que os principais problemas – os verdadeiros entraves que atrapalham os objetivos de uma empresa, organização ou governo – nunca são financeiros, operacionais ou técnicos, tampouco causados por terceiros. São problemas de compreensão: uma percepção equivocada dos temas, que se pode dar tanto no plano da razão teórica como na articulação própria da razão prática.

A diversidade não é uma pauta “altruísta”, como se o objetivo fosse fazer o bem ao outro em detrimento do objetivo pessoal ou do interesse geral. Ter metas de diversidade é caminho para escolher bem, para contratar bem. É a realista tentativa de diminuir os muitos desvios cognitivos que nos levam a valorizar sempre os mesmos perfis: as mesmas características e as mesmas limitações.

Mas que visão ingênua, pensarão alguns. Colocar pessoas muito diferentes trabalhando juntas causa problemas, dirão outros. Sim, a pauta da diversidade gera várias dificuldades. O ponto, no entanto, é outro: essas dificuldades são excelentes. A diversidade contribui para que uma empresa, organização ou governo enfrentem os desafios que de fato precisam enfrentar, sem perderem-se com coisas menores, menos relevantes. A pauta da diversidade foca – ajuda a focar – no essencial. Basta pensar que uma organização incapaz da diversidade é inteiramente inapta para o mundo contemporâneo. Não compreende as pessoas, não dialoga com elas, não interage verdadeiramente com cada uma. Isso vale para todas as esferas privadas e públicas, também para o Judiciário.

Enfrentar as dificuldades de implementação da agenda da diversidade é trabalhar diretamente pela eficácia de curto, médio e longo prazos da própria missão. No governo, por exemplo. Sendo o mundo da política predominantemente masculino, é natural que seja difícil de nomear 50% de mulheres no primeiro escalão. No entanto, a meta da paridade de gênero leva um governo a rever critérios, a ampliar contatos, a envolver mais pessoas em seu projeto, a buscar novos nomes, a pensar fora da caixa. Ela exige trabalho e criatividade, elementos centrais para o sucesso de todo governo.

Talvez Lula pense que, com duas indicações a fazer para o Supremo Tribunal Federal (STF), bastaria que uma delas cumpra a dimensão da diversidade. Em relação à outra, poderia escolher “quem ele quiser”. De fato, há nomes espetaculares de homens brancos, que preenchem os requisitos constitucionais. Essa atitude, no entanto, significaria entender o respeito à diversidade como um ônus, e não como uma poderosa forma de alavancar a transformação social.

Se Lula quer mudar a compreensão de mundo instaurada na cúpula do Estado – se deseja um novo olhar para as desigualdades e injustiças sociais, se almeja uma nova perspectiva na aplicação do Direito, se sonha com uma nova sensibilidade sobre os grandes dramas nacionais –, ele tem uma oportunidade única: indicar duas mulheres negras para o STF. É muito mais do que fazer história. É possibilitar que o futuro seja diferente.

E é dar exemplo, cumprindo o espírito do Decreto n.º 11.443/2023, sobre porcentual mínimo de pessoas negras em cargos em comissão e funções de confiança na administração pública federal, que ele assinou no dia 21 de março.

*

ADVOGADO