O aparelhamento do Conselho da Petrobras

O governo mudou, mais uma vez, a lista de integrantes para compor o Conselho de Administração da Petrobras. Na barafunda em que se transformou a escolha do grupo de profissionais que ditarão os rumos da companhia, 15 nomes já estiveram entre os indicados da União ao colegiado nos últimos 30 dias. As substituições jogam luz em uma ferrenha disputa política travada entre as hostes petistas e o Centrão pelo comando da petroleira.

O Conselho de Administração, como instância máxima, é o cérebro da companhia. À diretoria, como explicita o estatuto, cabe apenas “exercer a gestão dos negócios, de acordo com a missão, os objetivos, as estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração”. Controladora da empresa, a União tem direito a indicar 6 dos 11 conselheiros. Uma série de requisitos e exigências é imposta aos candidatos ao cargo, critérios que ficaram ainda mais severos depois que a Lava Jato escancarou desmandos e corrupção de toda ordem que vigoraram ao longo de gestões petistas no passado.

Por tudo isso, é espantoso que o governo Lula, em seu retorno ao poder, ignore a armadura montada para proteger a companhia de novos ataques e insista em furar a blindagem com acordos no estilo toma lá dá cá. Alguns candidatos já levaram bola-preta. O principal veto do Comitê de Pessoas e Elegibilidade da petroleira foi ao secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia (MME), Pietro Mendes, indicado para a presidência do Conselho de Administração.

O regulamento interno cita 11 situações em que é vedada a indicação para conselheiro. Para citar apenas parte dos embargos, é proibida a participação de ministros, secretários estaduais e municipais, políticos titulares de mandato, dirigentes partidários e sindicais, titulares de cargos em comissão na Administração Federal e representantes de órgão regulador ao qual a Petrobras está submetida.

A situação de Pietro Mendes configura evidente conflito de interesses. Além de secretário do MME, ele também é servidor de carreira da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). O governo, no entanto, mantém-se firme na busca de artifícios que permitam burlar o parecer técnico contrário a seu nome. Fingindo cegueira, o Executivo foi além e apresentou, entre os conselheiros indicados, um quadro histórico do PSB e um advogado do então PPS (hoje Cidadania).

As indicações foram atribuídas ao ministro de Minas e Energia, senador Alexandre Silveira (PSD-MG). Na defesa de seus indicados, Silveira já trombou com a Casa Civil, derrubou nomes do presidente da Petrobras, o ex-senador petista Jean Paul Prates (RN), e manteve a dianteira na disputa com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR).

Silveira teve de desistir da intenção de nomear Bruno Eustáquio como secretário executivo de sua pasta. Embora seja servidor de carreira e especialista na área, o veto a Eustáquio veio do Palácio do Planalto, e foi motivado pelos cargos de confiança que ele ocupou na gestão de Jair Bolsonaro nos Ministérios de Minas e Energia e de Infraestrutura – um modo questionável de aferir aptidão, para dizer o mínimo.

Sem poder contar com Eustáquio para ser seu braço direito no MME, o ministro Alexandre Silveira nomeou para o cargo o advogado Efrain Cruz, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Conhecido pelos estreitos laços com políticos do Centrão e por uma atuação a favor de conhecidos lobbies do setor, Cruz já seria um nome duvidoso para ser o número dois do MME. Mas passou a integrar, também, a lista de indicados ao Conselho da Petrobras, ato que derrubou as cotações das ações de empresas de energia cotadas em bolsa.

Enquanto a guerra entre o PT e o Centrão por cargos continua, a Petrobras permanece em uma situação esdrúxula, com um presidente recém-nomeado por Lula e um conselho indicado pela gestão Bolsonaro. Até esta semana, diretores que ainda não haviam sido formalmente anunciados exerciam as funções informalmente, enquanto os executivos da gestão anterior ainda ocupavam os cargos. Uma completa balbúrdia, mas também um triste déjà-vu que ameaça o futuro de uma companhia que ainda amarga as consequências do saque do passado.