O atraso à espreita

O governo Lula da Silva pretende criar um comitê interministerial para discutir a política de compras públicas. O grupo terá a missão de discutir as regras para aquisição de produtos e serviços nas contratações da nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As atividades da comissão também estarão ligadas à política de reindustrialização a ser lançada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), ou “neoindustrialização”, como diz o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Até aí, pode-se dizer que o governo não inovou. Há dois anos, sob a presidência de Joe Biden, os Estados Unidos lançaram o programa “Buy American”. Iniciativas semelhantes já foram executadas muitas vezes por governos republicanos e democratas. Tais políticas podem causar impactos relevantes na economia e na geração de empregos e, por essa razão, são acompanhadas com lupa por outros países, pelo temor de que elas sejam usadas como desculpa para a adoção de medidas protecionistas.

No caso brasileiro, os antecedentes não são muito abonadores. Comissão semelhante foi criada em 2011, durante a administração Dilma Rousseff. À época, o mecanismo era chamado de “margem de preferência” e permitia ao governo pagar até 25% a mais por produtos e serviços nacionais nas licitações públicas – sob a justificativa de elevar investimentos, aumentar a competitividade, gerar empregos, incentivar a inovação tecnológica e privilegiar setores com capacidade de trazer dinamismo à economia.

Como costumamos alertar neste espaço, mais importante do que uma boa ideia é sua implementação, sobretudo em se tratando de políticas públicas. Em outras palavras: de boas intenções, o inferno está cheio. Em 2011, por meio desse instrumento, o País aceitou pagar 20% a mais nas compras de confecções e calçados produzidos localmente, aí incluídos tênis, bonés e boinas militares. Como bem se sabe, tal política foi incapaz de trazer dinamismo à indústria de transformação.

O comitê interministerial de compras públicas deixou de existir em 2020, por meio de um dos “revogaços” adotados pelo governo Jair Bolsonaro. O decreto que recriará o grupo ainda não foi publicado, mas, segundo o Estadão, prevê assentos para os ministros do Mdic, da Casa Civil, da Fazenda, da Ciência e Tecnologia e da Gestão, além da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os membros do comitê, ainda de acordo com a reportagem, poderão sugerir políticas de incentivo a setores específicos, via crédito ou subsídio.

Eis aqui o maior desafio ao sucesso desse tipo de política. Uma coisa é definir os princípios do programa e, com base neles, selecionar setores, produtos e serviços que nele se enquadram. Outra é selecionar os setores, produtos e serviços previamente para só depois definir os princípios do mecanismo – mesmo tipo de pensamento que esteve por trás da fracassada política dos “campeões nacionais”, que irrigou empresas com crédito barato do BNDES à custa do Tesouro Nacional.

Uma vez que a decisão de resgatar o comitê já foi tomada pelo governo, espera-se que desta vez os trabalhos sejam norteados por diretrizes capazes de modernizar a indústria e aumentar sua produtividade, mas principalmente resultar em reais benefícios à sociedade. Entre os eixos que podem ser alvo da política, segundo a reportagem, está a saúde. De fato, as dificuldades que o País enfrentou ao longo da pandemia seriam ainda maiores não fossem a Fiocruz e o Instituto Butantan. A depender da forma como isso seria feito, ampliar a autonomia na fabricação de vacinas pode ser algo defensável.

O risco está em usar essa política para restringir ainda mais as importações e proteger setores pouco competitivos drenando recursos públicos. Isso seria repetir o passado, quando tudo que o País precisa é olhar para o futuro, inspirar-se nas experiências bem-sucedidas de um agronegócio cada vez mais eficiente e competitivo e considerar as oportunidades criadas pela transição energética, uma agenda que o Brasil tem plena condição de liderar.